América de Cali se refuerza: presentó a su nuevo "volante lleno de talento y creatividad"

América de Cali no pierde tiempo y se sigue moviendo en el mercado de pases. Pensando en el 2025, ha dado noticias de jugadores que llegan y otros que se van. En esta ocasión, presentaron a un refuerzo para la mitad de la cancha y se trata de Sebastián Navarro, volante nacido en Bucaramanga, de 24 años y quien firmó un buen año en Fortaleza CEIF.

"¡Talento y creatividad para el medio campo! Sebastián Navarro es nuevo jugador para el América de Cali. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo!", fue el mensaje que escribieron en sus redes sociales oficiales. Además, adjuntaron una fotografía con un particular diseño, haciendo alusión al popular videojuego, 'Grand Theft Auto'. Pero eso no fue todo lo que se vio.

En otra imagen, resaltaron algunos datos del futbolista, como su lugar de nacimiento (Bucaramanga), la edad (24 años), la posición en el terreno de juego (volante), el equipo donde debutó (Fortaleza CEIF) y algunas estadísticas como goles (18), asistencias (25), minutos jugados (14.228) y el total de partidos disputados (181). Esto convenció al cuadro 'escarlata'.

🇦🇹 ¡Talento y creatividad para el medio campo! Sebastián Navarro es nuevo jugador de América de Cali. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo! ⚽️ pic.twitter.com/GiDPvBTD9T — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2025

Recordemos que Sebastián Navarro era titular indiscutido en el equipo bogotano. Prueba de ello es que en el 2024, dijo presente en 42 encuentros, en los que sumó 3.131 minutos, marcando tres goles y dando ocho asistencias. Además, vio la tarjeta amarilla en nueve ocasiones y nunca fue expulsado; todo esto entre las dos Ligas del año y la Copa BetPlay.

Ahora, no es la única noticia que ha dado América de Cali en los últimos días. Juan Pablo Múnera, Edwin Velasco, Jeisson Palacios, Ever Valencia, Harold Rivera, Mateo Zuleta y Alexis Zapata no seguirán en los 'diablos rojos', como la institución lo informó. Mientras que Joider Micolta volvió, y Omar Bertel y Mateo Castillo fueron presentados como sus refuerzos.

Sebastián Navarro, jugador de Fortaleza, en medio de un partido de la Liga I-2024 del fútbol colombiano Facebook Oficial de Fortaleza

Estos anuncios se han dado a la par de que se siguen escribiendo capítulos sobre la novela de Juan Fernando Quintero. El mediocampista de la Selección Colombia ha sido vinculado con el conjunto vallecaucano, pero la oferta realizada no fue la esperada por Racing. Por eso, no se ha concretado la llegada de 'Juanfer', quien todavía tiene contrato con la 'Academia'.

América de Cali, en 2025, disputará la Liga BetPlay, en sus dos semestres, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana, donde se verá las caras con Junior de Barranquilla. Dicha serie es a partido único, a jugarse el 4 de marzo, a las 7:30 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, se conocerá al clasificado a la otra ronda del torneo internacional.