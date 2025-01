Luis Díaz ya no perdería a un compañero clave: "quiere estar en Liverpool y ganar aquí"

Liverpool vive un momento de ensueño. Además de ser líder en la Premier League , está en la parte alta de la Champions League y sigue en carrera en la Carabao Cup. Razón por la que la ilusión de conseguir la mayor cantidad de títulos en esta temporada está latente. Y es que Arne Slot parece que encontró el equipo, sacando lo mejor de cada jugador, como es el caso de Luis Díaz , quien registra 12 goles y tres asistencias, en un total de 1.540 minutos, repartidos en 24 compromisos.

Sin embargo, no es el único que ha sabido aprovechar el buen presente de los 'reds'. Trent Alexander-Arnold es otro de los que ha dado de qué hablar. A pesar de que no es sorpresa, ya que siempre ha mantenido su regularidad, ya tiene un tanto y cinco pases de gol, en 23 partidos. Justamente, ese alto nivel, que ha mostrado a lo largo de varios años, generó que se haya convertido en prioridad para Real Madrid , que sueña con ficharlo más pronto que tarde y ha hecho una oferta.

Por eso, las reacciones no se han hecho esperar y quien se pronunció al respecto fue el director técnico de Liverpool, Arne Slot. "Puedo decirte que jugará el domingo contra Manchester United. Y esperemos que vuelva a ofrecer ese rendimiento de la primera mitad de la temporada, ya que se ha visto lo mucho que quiere estar en la institución y lo mucho que quiere ganar aquí. Todos lo vimos contra West Ham, el maravilloso pase que le dio a Mohamed Salah", dijo en rueda de prensa.

Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz, tras un partido de Liverpool en la Premier League AFP

"Le veo entrenando todos los días, dejándose la piel. Jugará el domingo, no hay duda. Esto no lo ha desestabilizado y si así fuera, entonces sí que tendríamos un problema, pero no. Está en uno de los clubes más grandes, todo el mundo habla de ti durante 12 meses. Si eso le desestabiliza, entonces hay un problema", añadió el estratega con relación al interés que se ha dado del club 'merengue' de contratar al lateral derecho inglés, gracias a su alto nivel expuesto recientemente.

Publicidad

Por último, Arne Slot reveló que tuvo una charla con Trent Alexander-Arnold sobre la situación que vive. "Hablo con todos los jugadores y con él es lo mismo. Ahora, estos temas nunca los he compartido, siempre quedan entre el entrenador y el jugador. Es lo mismo de siempre, hablo con ellos de cosas. Fue una conversación como muchas otras que tuvimos. Trent y yo, y dejémoslo así", sentenció, mientras que se prepara para el duelo contra el United, en Anfield, por Premier League.