César Farías: "Junior ya sumó más de la mitad de los puntos para clasificar"

Llaneros FC y Junior de Barranquilla protagonizaron el cierre de la novena jornada de la Liga BetPlay I-2025. El equipo conducido por el venezolano César Farías logró una importante victoria como visitante en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.

El conjunto 'tiburón' se llevó los tres puntos gracias al tanto de Bryan Castrillón, que anotó el único gol del encuentro a los 36 de juego. El partido estuvo marcado por la intensidad y terminó con ambos equipos reducidos a 10 jugadores, luego de las expulsiones de Cristian Valencia por parte de Llaneros y Javier Páez en el onceno barranquillero.

Con este resultado, los rojiblancos se ubican en el cuarto puesto en la tabla de posiciones con 16 puntos, a tres de Independiente Medellín, líder del campeonato.

Declaraciones de Cesar Farías

César Farías, entrenador venezolano del Junior de Barranquilla, para la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial del Junior

Publicidad

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo del Junior frente a Llaneros, el estratega, de 52 años, resaltó la mejoría que han tenido sus pupilos jugando de visitante.

"Sabíamos lo difícil que era la plaza, lo difícil que es jugar de visitante. El año pasado fue una asignatura pendiente y este año ya vamos sumando en cuatro partidos de visitante (…) me hubiese gustado un gol más, pero no se dio, aunque los dos equipos no tuvieron chances claras de gol (…) con un mejor juego, y mayor seguridad sabemos que de visitante podemos hacer mejor las cosas", fueron las primeras palabras de César Farías.

Publicidad

Y agregó: "El rival también hizo sus modificaciones para no arriesgar más, nosotros sabíamos que podíamos sacar ventaja con un jugador más y no nos teníamos que desesperar. Nosotros venimos repitiendo algunos juegos por arriba del 60% de la posesión de la pelota, eso es importante. Después los cambios entraron en sintonía, hicieron circular la pelota y fue más duro de lo que pareciera (…) sacando cuentas, ya sumamos un poquito más de la mita de los puntos para clasificar, vamos bien encaminados".

Del mismo modo, Farías remarcó que su equipo supo aguantar la presión del rival, que al quedarse con un hombre y con el correr de los minutos fue perdiendo ímpetu debido al desgaste físico que realizaron en la primera parte.

¿Cuándo volver a jugar el Junior de Barranquilla por liga?

Por la décima jornada de la Liga BetPlay l-2025, el Junior de Barranquilla volverá a tener acción el miércoles 26 de marzo, cuando se mida con Unión Magdalena, en una edición más del clásico costeño en el Metropolitano. La pelota en el Roberto Meléndez rodará desde las 6:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.