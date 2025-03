Alfredo Arias no se ahorró elogios para Alejandro Restrepo tras el Medellín vs. Cali

Por la novena jornada de la Liga BetPlay l-2025,Independiente Medellín se vio las caras en el Atanasio Girardort con el Deportivo Cali de Alfredo Arias , con pasado en el 'poderoso de la montaña', con el que fue campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2022.

A pesar de las expectativas que había con este encuentro, el más destacado de la fecha, los equipos no se sacaron ventajas e igualaron sin goles pese al intento del local por quedarse con los tres puntos. No obstante, Alejandro Rodríguez y el palo, fueron los responsables de que no se rompiera el celofán en la capital antioqueña.

Arias mostró admiración por el equipo de Alejandro Restrepo

Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín, en partido contra Millonarios Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior al juego, el uruguayo, de 66 años, fue consultado sobre el papel que viene desempeñando su homólogo con Independiente Medellín, por el que guarda un gran aprecio.

"Fue bastante especial para mí este partido porque hace tiempo estaba este equipo. Es un equipo que está jugando muy bien, el cuerpo lo está haciendo jugar muy bien (…) ha ido encontrando la manera de competir muy bien de local", dijo Alfredo Arias.

Otras declaraciones de Alfredo Arias

El exIndependiente Santa Fe valoró el punto conseguido contra Medellín, así como el desempeño de sus futbolistas contra el líder del fútbol colombiano.

"Por más que yo conociera a Medellín y a sus jugadores e hiciera el mejor planteamiento, si mis jugadores no hubieran dado todo en la cancha, no nos habríamos llevado un punto importante", expresó el entrenador del Deportivo Cali.

Y agregó: "Físicamente, está muy bien trabajado, hoy jugamos ante un equipo muy intenso. Nosotros nos sobrepusimos a muchos inconvenientes que se fueron dando en los 90 minutos, cuando nos ha tocado ganar he dicho que este es un camino largo".

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali por liga?

El equipo de Alfredo Arias volverá a tener acción por Liga BetPlay l-2025, el lunes 24 de marzo, cuando reciba en Palmaseca la visita del América de Cali. Las emociones en el clásico vallecaucano comenzará a partir de las 6:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.