Chelsea femenino, con Mayra Ramírez, vs Ajax, por Champions League: hora dónde ver EN VIVO el juego

El Chelsea femenino, donde militala delantera colombiana Mayra Ramírez, espera cerrar la eliminatoria contra el Ajax en la Champions League femenina. Las 'blues' reciben a la escuadra neerlandesa en el compromiso de vuelta de los cuartos de final, en una serie que ganan cómodamente las inglesas por 3-0.

Hora y dónde ver EN VIVO Chelsea femenino vs. Ajax, por la Champions League este miércoles

Este compromiso por el máximo torneo de clubes del 'viejo continente' se jugará en el mítico estadio de Stamford Bridge, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia. Chelsea femenino se impone 3-0 en el marcador global, pero no se confían contra el Ajax, que buscará hacer un buen compromiso y tratar de remontar la serie. Las de Países Bajos se juegan el 'todo por el todo' en la eliminatoria.

Mayra Ramírez, delantera colombiana del Chelsea femenino, en acción de juego en el partido contra Manchester City Getty Images

En Chelsea no se toman el partido a la liguera

Emma Hayes, directora técnica de las 'blues', sabe que tienen el marcador a su favor, pero por ello no "deben tomar el partido a la liguera", ya que saben que al frente tienen al actual campeón de la Liga femenina de Países Bajos.

"El miedo a no estar en semifinales es para nosotros un factor tan importante como el deseo de ganar el partido; de hecho, es más. No hay nadie en nuestro vestuario que se tome el partido de mañana (miércoles) a la ligera o piense ni por un minuto, solo porque estamos ganando 3-0, que el partido ha terminado, eso sería un error. Así que no nos tomamos el partido a la liguera", expresó la entrenadora británica en la rueda de prensa previa y que recoge la página oficial del Chelsea femenino.

Mayra Ramírez volvió a los entrenamientos con el Chelsea femenino. @ChelseaFCW

Se espera que Mayra Ramírez sea convocada para este compromiso por la Champions League, luego de haberse recuperado de unas molestias físicas y de sumar algunos minutos en la victoria por 0-2 sobre West Ham, en la Women´s Super League.