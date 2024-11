Chile vs. Venezuela: EN DIRECTO HOY, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas

La doceava jornada de las Eliminatorias sudamericanas al mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 continuará en la noche de este martes 19 de noviembre, cuando midan fuerzas las selecciones de Chile y Venezuela, y tendrá lugar en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago. Este partido no tendrá transmisión en vivo para Colombia.

Con respecto a la actualidad de ambos combinados, la Selección de Chile , colera de la tabla de posiciones de las eliminatorias, no logró sacar una victoria en su visita a Perú, pero consiguió sumar un punto vital, de cara a no alejarse tanto de la posibilidad de ir al Mundial, así sea desde el repechaje. Por el momento la 'Roja' suma sólo seis puntos en once encuentros, a seis unidades de Venezuela, que además de ser su rival esta fecha es el dueño del puesto de repechaje a la copa del mundo.

Por el otro lado, la Selección de Venezuela viene de conseguir un importante empate cuando recibió a la Selección de Brasil en el estadio Monumental de Maturín. La 'Vinotinto' buscará una victoria que le permita alejarse de Bolivia, que de manera parcial tiene sus mismos puntos, con 12 unidades cada uno, en su intención de afirmarse en el puesto de repechaje y acercarse a las 16 unidades de Paraguay, que es dueña del último cupo directo.

Publicidad

Chile vs. Venezuela

, alineaciones confirmadas:

Publicidad

¿A qué hora es el partido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial, entre

Chile vs. Venezuela

?