Manchester City y una noticia de última hora sobre el futuro de Erling Haaland

En las últimas horas, se conoció que el Manchester City buscaría renovar al noruego Erling Haaland ofreciéndole un contrato que iría hasta el 2029, teniendo un incremento significativo en su suelo y blindando al futbolista con una cláusula millonaria. Esto fue informado por el reconocido periódico inglés 'The Mirror', que aseguró que el club 'ciudadano' desembolsaría una cifra histórica en busca de la continuidad del delantero de 24 años.

Esta noticia se da en las mismas horas que se comenzó el fuerte rumor del interés del FC Barcelona y su presidente Joan Laporta por el futbolista del club azul de Manchester, además del ya sonado rumor de la intención del Real Madrid por hacerse con los servicios del 'Androide', para terminar de formar una escuadra 'galáctica'.

Según informó el medio antes mencionado, desde Manchester City estarían ofreciendo convertir a Erling Haaland en el jugador mejor pagado no solo del club, sino de toda la Premier League, superando a su compañero de equipo, el belga Kevin De Bruyne , quien actualmente es el futbolista que más gana en la Primera División de Fútbol inglés, sumando a su cartera 400.000 libras por semana. The Mirror afirmó que el City le ofrecería 125.000 libras más semanales a Haaland, en busca de que no quiera irse del equipo con el que consiguió su primera Champions League.

Cabe destacar que al noruego todavía le quedan dos años más de contrato, habiendo firmado hasta el 2027, cuando tenga 27 años, por lo que la extensión sería solo por dos años más. Actualmente Haaland ingresa semanalmente 375.000 libras en su bolsillo y el incremento lo llevaría a embolsarse 500.000 a la semana, superando los 30 millones de euros anuales.

Erling Haaland con el Manchester City. OLI SCARFF/AFP.

Publicidad

Según información que llega desde suelo inglés, uno de los puntos a tratar en las negociaciones de la renovación sería la eliminación de la cláusula de rescisión, situación que los representantes del jugador no estarían dispuestos a hacer, pero sí a incrementar. La actual cláusula es de 180 millones, en lo que se buscaría un incremento de 60 millones, para cerrar esta en 240 millones de euros, lo que limitaría en gran manera las ofertas de clubes como el FC Barcelona.

Según informan diversos medios de Inglaterra, en caso de que el club 'Azulgrana' no lograra fichar al noruego, su opción para sumar a la delantera catalana sería el futbolista sueco del Sporting de Portugal, Viktor Gyökeres, quien precisamente el pasado martes 5 de noviembre derrotó de manera sorpresiva al Manchester City, con un triplete de Gyökeres.

Viktor Gyokeres, jugador del Sporting de Portugal. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP.