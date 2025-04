Así fue la caída de Tadej Pogacar en la París Roubaix 2025; lo privó del título

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), segundo en la París Roubaix , señaló que no vio la curva que le produjo la caída, y que más tarde se derrumbó hasta "luchar por la segunda plaza".

"Estaba concentrado en intentar seguir las motos cuando me caí. No vi venir la curva y no pude frenar a tiempo para evitar el choque. Son cosas que pasan. Creí que podía remontar, pero la diferencia era de unos 15 segundos todo el tiempo y mi freno delantero rozaba la rueda. Eso me dio vueltas en la cabeza y me derrumbé un poco. Para cuando cambié de bici, ya había explotado y solo esperaba llegar a la meta lo antes posible", explicó Pogacar en meta.

A pesar de no haber logrado el triunfo deseado en su debut, el triple campeón del Tour espera volver a Roubaix en 2026.

"Quizás vuelva a la París-Roubaix el año que viene. Todavía quedan muchos objetivos por cumplir esta temporada, así que no quiero empezar a pensar ya en la próxima. Hoy fue una gran carrera para nuestro equipo, con dos corredores entre los 5 primeros. Podemos volver con un equipo fuerte y motivados para luchar por la victoria en los próximos años. Me gustó el ambiente, con una cantidad increíble de gente en la cuneta. Fue un gran día", señaló.

Pogacar admitió que Van der Poel fue el más fuerte en esta 122 edición edición de la Roubaix.

"Mathieu fue el más fuerte en los adoquines y hoy corrió increíblemente bien. Es un gran campeón y uno de los mejores corredores del mundo. Competir contra él es un gran honor y una gran motivación. Si fuera niño, sería mi ídolo", concluyó.

