Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴Campeonato Nacional de Ciclismo, EN VIVO; siga la carrera, con Egan Bernal presente
EN VIVO

🔴Campeonato Nacional de Ciclismo, EN VIVO; siga la carrera, con Egan Bernal presente

En la ciudad de Zipaquirá, este domingo, se disputará el Campeonato Nacional de Ciclismo, con la presencia de varias estrellas como Egan Bernal, Daniel Martínez, Santiago Buitrago, entre otros.

Por: Julián Campos GuerreroComunicador social - periodista 
Actualizado 8 de feb, 2026
Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, fue víctima de la inseguridad
AFP
  • 09:23 a. m. - ¡65 kilómetros recorridos!

    El pelotón está, de nuevo, en el municipio de Cogua y en el lote se transita sin problemas.

  • 09:16 a. m. - La fuga aumenta su tiempo con el pelotón

    Los cinco corredores que están escapados ya tiene 1' 30" de diferencia, con el pelotón. Van de regreso a Neusa.

  • 08:58 a. m. - La distancia de la fuga

    Los cinco corredores en cabeza ya toman un minuto de diferencia; Óscar Fernández, Misael Urián y Camilo Gómez son de los nombres más destacados.

  • 08:47 a. m. - Primera fuga del día

    Cinco corredores ya tomaron una ventaja con el pelotón principal. Dorsales: 27, 40, 82, 31 y 82.

  • 08:41 a. m. - El pelotón llega a Cogua

    Los corredores ya están en la zona urbana de este municipio; y volverán ahora a Zipaquirá para retornar en la segunda vuelta del circuito.

  • 08:34 a. m. - Primeras caídas de la jornada
    Primeras caídas de la jornada

    El ciclista Tomás Higuera se fue al suelo, en los primeros kilómetros de la jornada; el pelotón ya está abandonando el municipio de Zipaquirá.

  • 08:23 a. m. - ¡Arrancó la competencia!
    ¡Arrancó la competencia!

    Ya está en marcha la prueba élite de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta. Así serán los puntos clave: 🚴 Salinas Mirador - Calle 1 - Kra 11 - Calle 4 - Glorieta Variante - Peaje Casablanca - Neusa - Tanque Cogua - Zipaquirá (209.9 KM).

  • 08:16 a. m. - Así será el recorrido
    Así será el recorrido

    Los ciclistas de la categoría élite deberán recorrer 209 kilómetros en la Sabana de Cundinamarca, para conocer quién será el campeón. Zipaquirá será el punto de partida y de llegada en la jornada.

  • 08:14 a. m. - ¡BIENVENIDOS!
    ¡BIENVENIDOS!

    Siga con nosotros, en Caracol Sports, todas las emociones del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2026.

