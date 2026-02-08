🔴Campeonato Nacional de Ciclismo, EN VIVO; siga la carrera, con Egan Bernal presente

¡Arrancó la competencia!

Ya está en marcha la prueba élite de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta. Así serán los puntos clave: 🚴 Salinas Mirador - Calle 1 - Kra 11 - Calle 4 - Glorieta Variante - Peaje Casablanca - Neusa - Tanque Cogua - Zipaquirá (209.9 KM).