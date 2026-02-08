🔴Campeonato Nacional de Ciclismo, EN VIVO; siga la carrera, con Egan Bernal presente

El pelotón está, de nuevo, en el municipio de Cogua y en el lote se transita sin problemas.
- 09:23 a. m. - ¡65 kilómetros recorridos!
- 09:16 a. m. - La fuga aumenta su tiempo con el pelotón
Los cinco corredores que están escapados ya tiene 1' 30" de diferencia, con el pelotón. Van de regreso a Neusa.
- 08:58 a. m. - La distancia de la fuga
Los cinco corredores en cabeza ya toman un minuto de diferencia; Óscar Fernández, Misael Urián y Camilo Gómez son de los nombres más destacados.
- 08:47 a. m. - Primera fuga del día
Cinco corredores ya tomaron una ventaja con el pelotón principal. Dorsales: 27, 40, 82, 31 y 82.
- 08:41 a. m. - El pelotón llega a Cogua
Los corredores ya están en la zona urbana de este municipio; y volverán ahora a Zipaquirá para retornar en la segunda vuelta del circuito.
- 08:34 a. m. - Primeras caídas de la jornadaPrimeras caídas de la jornada
El ciclista Tomás Higuera se fue al suelo, en los primeros kilómetros de la jornada; el pelotón ya está abandonando el municipio de Zipaquirá.
- 08:23 a. m. - ¡Arrancó la competencia!¡Arrancó la competencia!
Ya está en marcha la prueba élite de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta. Así serán los puntos clave: 🚴 Salinas Mirador - Calle 1 - Kra 11 - Calle 4 - Glorieta Variante - Peaje Casablanca - Neusa - Tanque Cogua - Zipaquirá (209.9 KM).
- 08:16 a. m. - Así será el recorridoAsí será el recorrido
Los ciclistas de la categoría élite deberán recorrer 209 kilómetros en la Sabana de Cundinamarca, para conocer quién será el campeón. Zipaquirá será el punto de partida y de llegada en la jornada.
- 08:14 a. m. - ¡BIENVENIDOS!¡BIENVENIDOS!
Siga con nosotros, en Caracol Sports, todas las emociones del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2026.
