🔴 Contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026, EN VIVO: siga la prueba EN DIRECTO

¿Quiénes son los World Tour que participan?
Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers; Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
¡LLEGÓ EL DÍA DE LA CRI! 🔥@SegurosSURAcol, Aseguradora oficial del Ciclismo Colombiano, te presenta la altimetría de la contrarreloj individual en los #NacionalesRuta2026:— Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) February 5, 2026
⏱️ CRI - Zipaquirá
🕣 8:12 am (primero) - 11:23 am (último)
📍 Glorieta Calle 4 pic.twitter.com/mU3UOIIynS
Siga acá con nosotros el minuto a minuto de las pruebas de contrarreloj.
