Ciclismo  / 🔴 Contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026, EN VIVO: siga la prueba EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026, EN VIVO: siga la prueba EN DIRECTO

Este jueves 5 de febrero, comienza la acción en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2026, en el municipio de Zipaquirá, con la prueba de 'crono'. Egan Bernal, a revalidar su título.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 5 de feb, 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano ganador de la prueba de contrarreloj en el Campeonato Nacional 2025
Federación Colombiana de Ciclismo
  • 08:49 a. m. - PREVIA
    ¿Quiénes son los World Tour que participan?

    Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers; Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

  • 08:48 a. m. - PREVIA
    Recorrido para las pruebas

  • 08:47 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    Siga acá con nosotros el minuto a minuto de las pruebas de contrarreloj.

