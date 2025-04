Egan Bernal mostró foto que nunca se le había visto, prácticamente irreconocible

Egan Bernal reapareció luego de adelantar su primera parte de la temporada en territorio español, donde afrontó la Clásica de Jaén, en la que se cayó, y la ronda catalana, en la que terminó séptimo en la clasificación general.

Su recuperación y operación por fractura de clavícula fue en Europa, motivo por el que no había podido retornar a su tierra. Sin embargo, ya está de vuelta y para celebrarlo compartió con sus seguidores una fotografía que seguramente muy pocas personas habían visto.

El pedalista del equipo británico Ineos Grenadiers quiso matar 2 pájaros de un solo tiro con su publicación, pues no solo se mostró en un recuerdo valioso para él, también aprovechó para promocionar de esa manera su gran fondo, denominado ‘El Origen’.

Egan Bernal publica foto poco conocida por sus fanáticos

El corredor de 28 años de edad emitió la imagen en su cuenta de Instagram y en ella aparece en Zipaquirá encabezando un podio infantil, con medalla en el cuello y levantando los brazos en señal de victoria.

Por su edad, es difícil saber que se trata de Bernal, cuya carrera deportiva lo llevó a ganar el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021

Fue por ello que escribió en la postal: “Mi origen”.

@eganbelnal.

De hecho, en otra aparición en redes manifestó al respecto: “Estoy en Zipaquirá, subiendo San Jorge. Llegué hace un par de días a Colombia para hacer altura antes de devolverme a Europa. Me han estado preguntando sobre cuál es mi origen y la respuesta es fácil. Mi origen es este: Zipaquirá, San Jorge, el alto del Águila, Neusa, toda la zona de Bogotá, que es donde me crie y me formé como ciclista. Por más subida chévere y bonita que haya por allá en Europa, nunca lo cambiaría. Mi origen es este, Zipaquirá”.

Entre tanto, el pedalista se sigue alistando para el Giro de Italia 2025 , su gran objetivo del año y que se llevará a cabo del 9 de mayo al primero de junio.

Posteriormente, se seguirá haciendo cargo de su evento, que se efectuará el 16 de noviembre de 2025 sobre 100,9 kilómetros en la sabana de Bogotá uniendo los municipios cundinamarqueses de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tenjo, Tabio y Cogua.