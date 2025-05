Egan Bernal no tuvo suerte en el Giro de Italia: sufrió una caída en la etapa 16

De no creer lo que le pasó a Egan Bernal. En una jornada que estuvo marcada por las caídas, el 'joven maravilla' no se salvó. A falta de 71 kilómetros de la meta y en una zona donde varios ciclistas estaban aprovechando para quitarse las chaquetas, ya que había dejado de llover, el colombiano se fue al suelo. Eso sí, para su fortuna, logró librarla de buena manera y no pasó a mayores.

El carro del INEOS Grenadiers llegó rápidamente a donde estaba el 'escarabajo' para auxiliarlo y le ofrecieron otra bicicleta, pero el nacido en Zipaquirá prefirió seguir con la que tenía. Imponiendo un alto ritmo, alcanzó al pelotón y conectó con los favoritos, dejando atrás ese percance que presentó. Y es que, desde el arranque, hubo mucho nerviosismo en la etapa 16 de la 'corsa rosa'.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia, junto a Joshua Tarling Getty Images

Recordemos que cuando recién empezaba la acción, Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) se cayó y eso le significó el retiro. Después, Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) y Richard Carapaz (EF Education EasyPost) se enredaron y el esloveno no pudo seguir en carrera. Por último, Alessio Martinelli (VF Group Bardiani CSF Faizanè) se fue a un vacío y también dijo 'adiós' a la competencia.