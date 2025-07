La Copa Sudamericana vuelve a escena; América, Once Caldas y Bucaramanga, a dar el primer paso

La Copa Sudamericana 2025 volverá a ocupar el foco en la región desde este martes, después de cuarenta y siete días sin acción tras la eliminatoria sudamericana y el Mundial de Clubes, y se reanudará con los 'play-offs' de 16 equipos por un cupo en los octavos de final del torneo. Los clubes colombianos que esperan terminar victoriosos en los juegos de ida son América de Cali, Once Caldas y Atlético Bucaramanga.

Ocho de esos integrantes que aspiran unirse al 'Club de los 16' mejores de la competencia son invitados de honor, pues ocuparon el tercer puesto en sus respectivos grupos en la Copa Libertadores y al quedar por fuera del máximo torneo continental pasaron de forma directa a optar por una plaza en la Copa Sudamericana.

Estos equipos, que se enfrentarán con aquellos que fueron segundos en los grupos de la Sudamericana, son Universidad de Chile, Independiente del Valle, Central Córdoba, Alianza Lima, Atlético Bucaramanga, Bahía, Bolívar y San Antonio Bulo Bulo.

Luciano Pons, delantero argentino de Atlético Bucaramanga, en el partido contra Millonarios, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Bucaramanga

Entre ellos hay dos viejos conocidos que han sido campeones de la Copa Sudamericana: Universidad de Chile, que ganó el título en 2011; e Independiente del Valle, que ha sido bicampeón al obtenerlo en 2019 y en 2022.

Los rivales en la eliminatoria de estos clubes 'ex de la Libertadores' serán Guaraní, Cerro Largo, América de Cali, Gremio, Palestino, Once Caldas, Vasco da Gama y Atlético Mineiro.

Por países quedaron representados así para los 'play-offs': hay cuatro equipos brasileños, tres colombianos, dos chilenos, dos bolivianos, un argentino, un uruguayo, un ecuatoriano, un peruano y un paraguayo.

Los vencedores de esta eliminatoria, que se jugará a partidos de ida y vuelta, avanzarán a la fase de octavos de final que comenzará el 12 de agosto y terminará el 21 del mismo mes.

La clasificación de goleadores de la Copa Sudamericana 2025 la encabezan el panameño Ismael Díaz, del ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Junior Paredes, del Puerto Cabello, ambos con seis tantos.

Los escoltan con cuatro anotaciones el ecuatoriano Carlos Orejuela (Mushuc Runa), los argentinos Pablo Vegetti (Vasco da Gama) y Gaspar Gentile (Cienciano), el paraguayo Junior Marabel (Palestino) y el colombiano Dayro Moreno ( Once Caldas ).

Cabe recordar que la final de la vigésima cuarta edición de la Copa Sudamericana se disputará en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el 22 de noviembre.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, marcó contra Atlético Nacional, por la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Once Caldas

- Partidos de ida de los 'playoffs' de la Sudamericana:

15 de julio

Central Córdoba (ARG) vs. Cerro Largo (URU)

Bahía (BRA) vs. América de Cali (COL)

Independiente del Valle (ECU) vs. Vasco da Gama (BRA)

16 de julio

Bolívar (BOL) vs. Palestino (CHI)

Alianza Lima (PER) vs. Gremio (BRA)

San Antonio Bulo Bulo (BOL) vs. Once Caldas (COL)

17 de julio

Universidad de Chile (CHI) vs. Guaraní (PAR)

Atlético Bucaramanga (COL) vs. Atlético Mineiro (BRA)