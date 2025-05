Egan Bernal y Nairo Quintana, patrones del Giro de Italia: les dieron dorsales deseados

El Giro de Italia tendrá a 5 colombianos afrontando las 21 etapas que recorrerán vías de Albania, Italia, Eslovenia y El Vaticano, siendo esta la primera carrera de 3 semanas de la temporada y en la que están puestos los ojos del mundo.

2 de los 'escarabajos' que estarán en competencia ya han sido campeones de la misma: Nairo Quintana , en 2014, y Egan Bernal, en 2021, motivo por el que son tratados con respeto por parte de la organización del certamen y de sus equipos, por lo cual se les entrega el sitial que merecen.

Es así como a ambos se les asignaron dorsales terminados en 1, cifra que los identifica como capos de escuadra o como los pedalistas principales de sus respectivas formaciones.

Bajo esa luz, Quintana, perteneciente al Movistar Team de España, estará identificado con el número 121, mientras que Egan Bernal , máximo referente del Ineos Grenadiers de Reino Unido, portará el 81.

Al resto de corredores 'cafeteros' se les asignaron los siguientes dorsales: Daniel Felipe Martínez irá con el 2, pues es el actual subcampeón y va como segunda carta del elenco Red Bull- Bora-Hansgrohe, equipo en el que la capitanía estará a cargo del esloveno Pirmoz Roglic, que llevará el 1.

Entre tanto, el zipaquireño Brandon Rivera, hombre de confianza de Egan en el Ineos, portará el 85 y el boyacense Éiner Rubio, ficha del Movistar para pelear en la montaña y buscar algún triunfo de etapa, llevará en la espalda el 127.

Dorsales de los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2025:

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

81. Egan Arley Bernal (Ineos Grenadiers)

85. Brandon Smith Rivera (Ineos Grenadiers)

121. Nairo Quintana (COL)

127. Éiner Augusto Rubio (COL)

Giro de Italia 2025: dorsales de todos los inscritos

⦁ Red Bull-Bora-Hansgrohe

1. Primoz Roglic (SLO)

2. Giovanni Aleotti (ITA)

3. Nico Denz (GER)

4. Jai Hindley (AUS)

5. Daniel Felipe Martínez (COL)

6. Gianni Moscon (ITA)

7. Giulio Pellizzari (ITA)

8. Jan Tratnik (SLO)

⦁ Alpecin-Deceuninck

11. Kaden Alexander Groves (AUS)

12. Quinten Hermans (BEL)

13. Juri Hollmann (GER)

14. Jimmy Janssens (BEL)

15. Timo Kielich (BEL)

16. Edward Planckaert (BEL)

17. Fabio Van den Bossche (BEL)

18. Luca Vergallito (ITA)

⦁ Arkéa-B&B Hotels

21. Alessandro Verre (ITA)

22. Giosue' Epis (ITA)

23. Simon Guglielmi (FRA)

24. Laurens Huys (BEL)

25. Michel Ries (LUX)

26. Embret Svestad-Bardseng (NOR)

27. Pierre Thierry (FRA)

28. Martin Tjøtta (NOR)

⦁ Bahrain Victorious

31. Antonio Tiberi (ITA)

32. Pello Bilbao (ESP)

33. Damiano Caruso (ITA)

34. Afonso Eulálio (POR)

35. Matevz Govekar (SLO)

36. Fran Miholjevic (CRO)

37. Andrea Pasqualon (ITA)

38. Edoardo Zambanini (ITA)

⦁ Cofidis

41. Milan Fretin (BEL)

42. Piet Allegaert (BEL)

43. Jonathan Lastra (ESP)

44. Sylvain Moniquet (BEL)

45. Stefano Oldani (ITA)

46. Anthony Perez (FRA)

47. Sergio Samitier (ESP)

48. Hugo Toumire (FRA)

⦁ Decathlon-AG2R La Mondiale

51. Sam Bennett (IRL)

52. Geoffrey Bouchard (FRA)

53. Dries De Bondt (BEL)

54. Stan Dewulf (BEL)

55. Dorian Godon (FRA)

56. Tord Gudmestad (NOR)

57. Nicolas Prodhomme (FRA)

58. Johannes Staune-Mittet (NOR)

⦁ EF Education-EasyPost

61. Richard Carapaz (ECU)

62. Hugh John Carthy (GBR)

63. Alexander Jefferson Cepeda (ECU)

64. Owain Doull (GBR)

65. Mikkel Frølich Honoré (DEN)

66. James Shaw (GBR)

67. Georg Steinhauser (GER)

68. Michael Valgren (DEN)

⦁ Groupama-FDJ

71. David Gaudu (FRA)

72. Sven Erik Bystrøm (NOR)

73. Clément Davy (FRA)

74. Kévin Geniets (LUX)

75. Lorenzo Germani (ITA)

76. Quentin Pacher (FRA)

77. Enzo Paleni (FRA)

78. Rémy Rochas (FRA)

⦁ Ineos Grenadiers

81. Egan Arley Bernal (COL)

82. Thymen Arensman (NED)

83. Jonathan Castroviejo (ESP)

84. Lucas Wade Hamilton (AUS)

85. Brandon Smith Rivera (COL)

86. Óscar Rodríguez (ESP)

87. Michael Joshua Tarling (GBR)

88. Ben Turner (GBR)

⦁ Intermarché-Wanty

91. Louis Meintjes (RSA)

92. Francesco Busatto (ITA)

93. Kevin Colleoni (ITA)

94. Simone Petilli (ITA)

95. Dion Allan Smith (NZL)

96. Gerben Thijssen (BEL)

97. Taco Van Der Hoorn (NED)

98. Gijs Van Hoecke (BEL)

98. Roel van Sintmaartensdijk (NED)

⦁ Israel-Premier Tech

101. Derek Gee (CAN)

102. Simon James Clarke (AUS)

103. Marco Frigo (ITA)

104. Jakob Fuglsang (DEN)

105. Jan Hirt (CZE)

106. Hugo Houle (CAN)

107. Nicholas Schultz (AUS)

109. Corbin John Strong (NZL)

⦁ Lidl-Trek

111. Giulio Ciccone (ITA)

112. Daan Hoole (NED)

113. Alex Kirsch (LUX)

114. Patrick Konrad (AUT)

115. Jacopo Mosca (ITA)

116. Mads Pedersen (DEN)

117. Mathias Vacek (CZE)

118. Carlos Verona (ESP)

⦁ Movistar Team

121. Nairo Quintana (COL)

122. Orluis Alberto Aular (VEN)

123. Jon Barrenetxea (ESP)

124. Jefferson Cepeda (ECU)

125. Davide Formolo (ITA)

126. Lorenzo Milesi (ITA)

127. Éiner Augusto Rubio (COL)

128. Albert Torres (ESP)

⦁ Q36.5 Pro Cycling

131. Thomas Pidcock (GBR)

132. Xabier Mikel Azparren (ESP)

133. Gianluca Brambilla (ITA)

134. Mark Jamie Donovan (GBR)

135. Frederik Frison (BEL)

136. Damien Craig Howson (AUS)

137. Matteo Moschetti (ITA)

138. Nickolas Zukowsky (CAN)

⦁ Soudal-Quick Step

141. Mikel Landa (ESP)

142. Mattia Cattaneo (ITA)

143. Josef Cerný (CZE)

144. Giacomo Garofoli (ITA)

145. Ethan Edward Hayter (GBR)

146. James Knox (GBR)

147. Luke Lamperti (USA)

148. Paul Magnier (FRA)

⦁ Jayco-AlUla

151. Christopher Harper (AUS)

152. Koen Bouwman (NED)

153. Alessandro De Marchi (ITA)

154. Paul Double (GBR)

155. Felix Engelhardt (GER)

156. Michael Hepburn (AUS)

157. Lucas Plapp (AUS)

158. Filippo Zana (ITA)

⦁ Picnic-PostNL

161. Romain Bardet (FRA)

162. Alexander Edmondson (AUS)

163. Christopher Hamilton (AUS)

164. Gijs Leemreize (NED)

165. Niklas Märkl (GER)

166. Max David Poole (GBR)

167. Casper Cornelis Van Uden (NED)

168. Bram Welten (NED)

⦁ Polti-VisitMalta

171. Davide Piganzoli (ITA)

172. Davide Bais (ITA)

173. Mattia Bais (ITA)

174. Giovanni Lonardi (ITA)

175. Mirco Maestri (ITA)

176. Francisco Muñoz (ESP)

177. Andrea Pietrobon (ITA)

178. Alessandro Tonelli (ITA)

⦁ Visma-Lease a Bike

181. Wout Van Aert (BEL)

182. Edoardo Affini (ITA)

183. Wilco Kelderman (NED)

184. Olav Kooij (NED)

185. Steven Kruijswijk (NED)

186. Bart Lemmen (NED)

187. Dylan Van Baarle (NED)

188. Simon Philip Yates (GBR)

⦁ Tudor Pro Cycling

191. Marc Hirschi (SUI)

192. Marco Brenner (GER)

193. Alexander Krieger (GER)

194. Rick Pluimers (NED)

195. Michael Storer (AUS)

196. Florian Stork (GER)

197. Lawrence Warbasse (USA)

198. Maikel Zijlaard (NED)

⦁ UAE Emirates-XRG

201. Juan Ayuso (ESP)

202. Igor Arrieta (ESP)

203. Filippo Baroncini (ITA)

204. Isaac Del Toro Romero (MEX)

205. Rafal Majka (POL)

206. Brandon McNulty (USA)

207. Jay Vine (AUS)

208. Adam Richard Yates (GBR)

⦁ VF Group Bardiani-CSF-Faizanè

211. Filippo Fiorelli (ITA)

212. Luca Covili (ITA)

213. Filippo Magli (ITA)

214. Martin Marcellusi (ITA)

215. Alessandro Pinarello (ITA)

216. Vicente Rojas Naranjo (CHI)

217. Manuele Tarozzi (ITA)

218. Enrico Zanoncello (ITA)

⦁ XDS-Astana

221. Diego Ulissi (ITA)

222. Nicola Conci (ITA)

223. Lorenzo Fortunato (ITA)

224. Max Kanter (GER)

225. Anton Kuzmin (KAZ)

226. Fausto Masnada (ITA)

227. Wouter Poels (NED)

228. Christian Scaroni (ITA)