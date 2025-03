El Tour de Francia tendrá una drástica novedad; cambio a última hora en la carrera

💛23 teams at the start of the #TDF2025 💛



✅ The 18 UCI WorldTeams

✅ 🇧🇪 @lottocycling_ and 🇮🇱 @IsraelPremTech, 1st and 2nd UCI ProTeams in 2024



🇫🇷 @TeamTotalEnrg, 🇨🇭 @TudorProCycling and 🇳🇴 @UnoXteam, invited by the organizers.



See you on July 5 😉



💛 23 équipes au départ… pic.twitter.com/XjmxX6EjbI