Durísima crítica de Eduardo Berizzo, DT de James Rodríguez, en León; “Es una bajeza”

León no levanta cabeza y el pasado domingo cosecharon su tercera derrota al hilo; esta vez fue 2-1 frente a Pumas, que son dirigidos por Efraín Juárez, el exentrenador de Atlético Nacional. El gol del triunfo fue del colombiano José Caicedo, quien dejó con gran tristeza a James Rodríguez.

Justamente, el ‘10’ tuvo el gol del triunfo, pocos minutos después de haber ingresado al terreno de juego del Nou Camp, tras un pase largo que recibió en el área pero el cucuteño no pudo conectar bien la pelota y se resbaló. Esta falla terminó siendo cara para el capitán de la Selección Colombia y sus compañeros.

Más allá del duro presente deportivo en León, también hay una problemática que enmarca la actualidad del conjunto de Guanajuato y es la exclusión del Mundial de Clubes, por la Ley de la Multipropiedad, que prohíbe participar a dos clubes de un mismo grupo económico en una competición organizada por la FIFA.

Este tema ha sido bastante polémico y ha generado conversación en el fútbol mexicano. Como no podía ser distinto, en la rueda de prensa, le volvieron a preguntar a Eduardo Berizzo sobre este torneo.

“Me gustaría escuchar a la Federación defender como nos defendió el presidente de la Concacaf, y es curioso que no haya sucedido. Me hubiese gustado que el presidente de la Federación Mexicana defienda a sus equipos clasificados al Mundial y no imagine quién sería el reemplazante, ni que se vaya por ese canal”, fueron las palabras iniciales de Berizzo.

James Rodríguez en León vs. Pumas por la Liga MX. Foto: Getty

Adicionalmente, tuvo una dura crítica para quienes buscan suplir a la ‘fiera’ en este importante torneo: “Como bien dijo Andrés (Guardado), los sustitutos que levantan la mano para ocupar el lugar de otro equipo, me parece de una bajeza interesante. Confío en que el TAS revise lo que han decidido y nos devuelva el derecho de ir al Mundial”.

Cabe recordar que en las últimas horas se ha informado que la Concacaf ya tendría listo un partido de ‘playoffs’, en caso de que León no gane su batalla contra el TAS. La Agencia EFE dijo que el partido definitivo sería América vs Los Ángeles F.C. y el ganador se quedaría con el tiquete vacante.

"Ojalá el TAS entienda que el reglamento del Mundial fue posterior a nuestra clasificación y que de encontrar un impedimento de multipropiedad en grupo Pachuca, les hubiese dado la posibilidad de corregir esa cuestión. Hasta que la competencia empiece, grupo Pachuca puede resolver esa cuestión y hasta que eso suceda, el equipo no infringió ninguna regla”, culminó el entrenador.