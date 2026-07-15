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Gol Caracol  / Ciclismo  / Etapa 11 del Tour de Francia 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vichy y Nevers
EN VIVO

Etapa 11 del Tour de Francia 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vichy y Nevers

Después de la gran batalla entre los hombres de la clasificación general, este miércoles habrá un nuevo duelo entre los velocistas, en el Tour de Francia.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de jul, 2026
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Etapa 11 del Tour de Francia.
Etapa 11 del Tour de Francia.
AFP.
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  • 07:30 a. m. - ¡VEA LA ETAPA EN VIVO!

    Siga acá la jornada del Tour de Francia, EN VIVO; por la pantalla de Caracol Sports: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

    • Publicidad

  • 07:27 a. m. - SE ARMÓ LA FUGA DEL DÍA

    Cuatro corredores están subidos en la fuga: Julian Alaphilippe, Nelson Oliveira, Anthon Charmig, Mathis Le Berre.

  • 07:14 a. m. - ¡ARRANCÓ LA JORNADA!

    Ya está en marcha la undécima jornada del Tour de Francia 2026.

  • 06:59 a. m. - ¿A QUÉ HORA COMIENZA LA ETAPA?

    Los corredores tomarán la partida a partir de las 7:05 de la mañana; mientras que la transmisión de Caracol Sports será a las 7:30 a.m.

  • 06:58 a. m. - ¡ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL!

    Luego de la jornada de este martes, así quedó la clasificación del Tour de Francia:

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 10

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 36h 15' 02''
    2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
    3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
    4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
    5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
    6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
    7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
    8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
    9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
    10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

  • 06:56 a. m. - ¡ASÍ SERÁ EL RECORRIDO DE HOY!

    Llega una nueva jornada para los corredores rápidos, al embalaje.

  • 06:54 a. m. - ¡BIENVENIDOS!

    Siga con nosotros la etapa 11 del Tour de Francia 2026.

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