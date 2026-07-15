Etapa 11 del Tour de Francia 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vichy y Nevers

Siga acá la jornada del Tour de Francia, EN VIVO; por la pantalla de Caracol Sports: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo
- 07:30 a. m. - ¡VEA LA ETAPA EN VIVO!
- 07:27 a. m. - SE ARMÓ LA FUGA DEL DÍA
Cuatro corredores están subidos en la fuga: Julian Alaphilippe, Nelson Oliveira, Anthon Charmig, Mathis Le Berre.
- 07:14 a. m. - ¡ARRANCÓ LA JORNADA!
Ya está en marcha la undécima jornada del Tour de Francia 2026.
- 06:59 a. m. - ¿A QUÉ HORA COMIENZA LA ETAPA?
Los corredores tomarán la partida a partir de las 7:05 de la mañana; mientras que la transmisión de Caracol Sports será a las 7:30 a.m.
- 06:58 a. m. - ¡ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL!
Luego de la jornada de este martes, así quedó la clasificación del Tour de Francia:
Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 10
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 36h 15' 02''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''
- 06:56 a. m. - ¡ASÍ SERÁ EL RECORRIDO DE HOY!
- 06:54 a. m. - ¡BIENVENIDOS!
Siga con nosotros la etapa 11 del Tour de Francia 2026.
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