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Gol Caracol  / Ciclismo  / Etapa 13 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Dole y Belfort
EN VIVO

Etapa 13 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Dole y Belfort

En una jornada de 205.8 kilómetros, este viernes vuelve la acción para los escaladores, con la histórica subida a Ballon d'Alsace, en el Tour de Francia.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 17 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
AFP
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  • 07:16 a. m. - ¡VEA LA ETAPA EN VIVO!

    Siga acá la jornada de este viernes en el Tour de Francia: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

    • Publicidad

  • 07:58 a. m. - LA FUGA YA SACA GRAN VENTAJA

    El grupo de 27 corredores tiene una ventaja de 3 minutos y 50 segundos, respecto al pelotón principal. Gran oportunidad para la victoria.

  • 07:18 a. m. - 27 HOMBRES INTENTAN LA FUGA

    Inicio activo en la etapa, con un grupo grande de corredores que intentan irse en fuga.

  • 06:41 a. m. - ¡ARRANCÓ LA ETAPA!

    Ya está en marcha la jornada de este viernes, en el Tour de Francia.

  • 06:28 a. m. - FERNANDO GAVIRIA NO TOMA LA PARTIDA

    El colombiano, aunque terminó la jornada de ayer, no comenzó este viernes en el Tour de Francia, por una fractura de clavícula.

  • 06:26 a. m. - ¡ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL!

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 43h 04' 29''
    2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
    3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
    4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
    5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
    6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
    7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
    8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
    9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
    10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
    11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

  • 06:25 a. m. - PERFIL Y ALTIMETRÍA DE LA JORNADA

    ¡Así será la jornada de hoy!

  • 06:23 a. m. - ¡BIENVENIDOS!

    Siga con nosotros la etapa 13 del Tour de Francia 2026, entre Dole y Belfort.

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