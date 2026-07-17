Etapa 13 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Dole y Belfort

Siga acá la jornada de este viernes en el Tour de Francia: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo
- 07:16 a. m. - ¡VEA LA ETAPA EN VIVO!
- 07:58 a. m. - LA FUGA YA SACA GRAN VENTAJA
El grupo de 27 corredores tiene una ventaja de 3 minutos y 50 segundos, respecto al pelotón principal. Gran oportunidad para la victoria.
- 07:18 a. m. - 27 HOMBRES INTENTAN LA FUGA
Inicio activo en la etapa, con un grupo grande de corredores que intentan irse en fuga.
- 06:41 a. m. - ¡ARRANCÓ LA ETAPA!
Ya está en marcha la jornada de este viernes, en el Tour de Francia.
- 06:28 a. m. - FERNANDO GAVIRIA NO TOMA LA PARTIDA
El colombiano, aunque terminó la jornada de ayer, no comenzó este viernes en el Tour de Francia, por una fractura de clavícula.
- 06:26 a. m. - ¡ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL!
Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 43h 04' 29''
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''
3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''
4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''
5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''
6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''
7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''
8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''
9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''
10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''
- 06:25 a. m. - PERFIL Y ALTIMETRÍA DE LA JORNADA
- 06:23 a. m. - ¡BIENVENIDOS!
Siga con nosotros la etapa 13 del Tour de Francia 2026, entre Dole y Belfort.
Publicidad