Etapa 13 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Dole y Belfort

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 43h 04' 29''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''