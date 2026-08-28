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Gol Caracol  / Ciclismo  / Etapa 7 de la Vuelta a España 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares
EN VIVO

Etapa 7 de la Vuelta a España 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares

Este viernes, el pelotón de la Vuelta a España afronta una nueva jornada con montaña y que tendrá final en alto de primera categoría. ¿Podrán figurar los colombianos?

Por: Julián Campos GuerreroComunicador social - periodista 
Actualizado 28 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 6.
Vuelta a España 2026 - Etapa 6.
afp.
REFRESCAR
  • 07:14 a. m. - 128 KILÓMETROS PARA LA META
    Primeros fugados del día

    Wout van Aert y Andreas Leknessund tienen una ventaja con el pelotón, pero no paran los movimientos en el lote.

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  • 07:05 a. m. - KILÓMETRO 0
    Inicio la jornada

    Ya está en marcha la etapa 7 de la Vuelta a España, que tendrá un recorrido de 149.8 kilómetros y cinco puertos de montaña.

  • 07:04 a. m. - PREVIA DE LA JORNADA
    Así es la altimetría de la etapa

  • 07:03 a. m. - PREVIA DE LA JORNADA
    Bienvenidos

    ¡Hola a todos! Siga con nosotros la séptima etapa de la Vuelta a España.

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