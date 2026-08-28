Etapa 7 de la Vuelta a España 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares

Primeros fugados del día
Wout van Aert y Andreas Leknessund tienen una ventaja con el pelotón, pero no paran los movimientos en el lote.
Wout van Aert y Andreas Leknessund tienen una ventaja con el pelotón, pero no paran los movimientos en el lote.
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Ya está en marcha la etapa 7 de la Vuelta a España, que tendrá un recorrido de 149.8 kilómetros y cinco puertos de montaña.
☀️ GOOD MORNING!⁰— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2026
Back to the mountains ⛰️🔥⁰
The second summit finish of #LaVuelta26 awaits in Aragón. Time for the GC contenders to show their cards 👀
☀️ ¡BUENOS DÍAS!⁰
Volvemos a la montaña ⛰️🔥⁰
La segunda llegada en alto de #LaVuelta26 nos espera en Aragón. Hora de que… pic.twitter.com/ZrNvVj80xX
¡Hola a todos! Siga con nosotros la séptima etapa de la Vuelta a España.
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