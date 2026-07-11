🔴 Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Périgueux y Bergerac

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7
|Ranking
|Rider
|Team
|Time
|1
|POGAČAR Tadej
|UAE Team Emirates - XRG
|24:56:17
|2
|VINGEGAARD Jonas
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3
|DEL TORO Isaac
|UAE Team Emirates - XRG
|3:27
|4
|EVENEPOEL Remco
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|3:30
|5
|AYUSO Juan
|Lidl - Trek
|3:34
|6
|SEIXAS Paul
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7
|LIPOWITZ Florian
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|4:00
|8
|MARTÍNEZ Lenny
|Bahrain - Victorious
|4:21
|9
|SKJELMOSE Mattias
|Lidl - Trek
|4:57
|10
|VACEK Mathias
|Lidl - Trek
|7:10