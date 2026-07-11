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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Périgueux y Bergerac
EN VIVO

🔴 Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Périgueux y Bergerac

Con un recorrido de 180 kilómetros, este sábado, los ciclistas del Tour de Francia disputarán una nueva jornada, que promete un nuevo sprint masivo.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 8.
Tour de Francia 2026 - Etapa 8.
Procycling Stats.
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  • 06:51 a. m. - ¡ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL!

    Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7

    RankingRiderTeamTime
    1POGAČAR TadejUAE Team Emirates - XRG24:56:17
    2VINGEGAARD JonasTeam Visma | Lease a Bike2:42
    3DEL TORO IsaacUAE Team Emirates - XRG3:27
    4EVENEPOEL RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe3:30
    5AYUSO JuanLidl - Trek3:34
    6SEIXAS PaulDecathlon CMA CGM Team3:55
    7LIPOWITZ FlorianRed Bull - BORA - hansgrohe4:00
    8MARTÍNEZ LennyBahrain - Victorious4:21
    9SKJELMOSE MattiasLidl - Trek4:57
    10VACEK MathiasLidl - Trek7:10

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  • 06:50 a. m. - SIN NINGÚN ABANDONO

    176 pedalistas tomaron la partida y no se presentó ningún abandono para esta jornada.

  • 06:48 a. m. - SITUACIÓN DE CARRERA

    En los primeros kilómetros del día, la fuga ya se formó con tres corredores. Liam Slock (Lotto), Thibault Guernalec (Total Energies) y Jakub Otruba (Caja Rural).

  • 06:47 a. m. - ¡BIENVENIDOS!

    Siga con nosotros, este sábado, la etapa número 8 del Tour de Francia 2026.

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