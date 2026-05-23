🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Jardi Van der Lee ganó los puntos en Saint Barthélémy
- 06:56 a. m. - A 114 KM DE LA METAPrimer puerto de montaña
- 06:38 a. m. - A 123 KM DE LA METAHay fuga
Jatdi van der Lee y Jan Christen están en punta de carrera y son perseguidos por un grupo de 24 corredores.
- 06:37 a. m. - A 126 KM DE LA METAHay un pinchazo
Michael Storer tiene problemas con su bicicleta.
- 06:35 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 14
Los corredores tomaron la salida en Aosta.
- 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 13
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 a.m. de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Italia).
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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