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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 14 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Este sábado, la jornada 14 del Giro de Italia 2026 se llevará a cabo entre Aosta y Pila con un recorrido de 133 kilómetros y cinco puertos de montaña. ¡No se la pierda!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 23 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 14.
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  • 06:56 a. m. - A 114 KM DE LA META
    Primer puerto de montaña

    Jardi Van der Lee ganó los puntos en Saint Barthélémy

    • Publicidad

  • 06:38 a. m. - A 123 KM DE LA META
    Hay fuga

    Jatdi van der Lee y Jan Christen están en punta de carrera y son perseguidos por un grupo de 24 corredores.

  • 06:37 a. m. - A 126 KM DE LA META
    Hay un pinchazo

    Michael Storer tiene problemas con su bicicleta.

  • 06:35 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 14

    Los corredores tomaron la salida en Aosta.

  • 06:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 13
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 13 del Giro de Italia 2026
    Ciclismo

    Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 13; Egan Bernal, con los favoritos

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 14
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13 del Giro de Italia 2026.

  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:00 a.m. de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 14 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

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