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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 13; Egan Bernal, con los favoritos

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 13; Egan Bernal, con los favoritos

En una jornada con dos ascensos, donde la fuga coronó la victoria en el Giro de Italia, el pelotón rodó con tranquilidad, palpitando la alta montaña que se avecina.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 13 del Giro de Italia 2026

El italiano Alberto Bettiol, que se escapó del grupo con gran oficio, se impuso en solitario en la etapa 13 del Giro de Italia este viernes en Verbania, a orillas del lago Maggiore.

El corredor del equipo Astana, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Filippo Ganna, ciclista del Netcompany INEOS, ganó la etapa 10 del Giro de Italia 2026
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Reviva la victoria de Filippo Ganna en la etapa 10 (contrarreloj) del Giro de Italia 2026

Ambos formaban parte de una escapada de quince corredores que llegaron a contar con hasta doce minutos de ventaja sobre el pelotón, que dejó hacer ante la dura etapa de montaña prevista para el sábado.

Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026

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Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 13

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 52h 15' 17''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''
5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''
8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''
10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"
11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''
12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''
13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''
14. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''

Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ganó la etapa 13 del Giro de Italia 2026
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