Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 17 con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 17 con Egan Bernal y Vingegaard

Después de una intensa jornada de alta montaña, el Giro de Italia 2026 continúa con un recorrido de 202 kilómetros y tres puertos de tercera, entre Cassano d'Adda y Andalo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, ha figurado en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, ha figurado en el Giro de Italia 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 06:44 a. m. - A 143 KM DE LA META
    🔴 Giulio Pellizzari sigue sufriendo

    Esta 'corsa rosa' no ha sido la mejor para el joven italiano, que sigue pasándola mal.

    • Publicidad

  • 06:42 a. m. - A 144 KM DE LA META
    🔴 Paul Magnier la pasa mal

    Empezó la montaña y eso hizo que el corredor del Soudal Quick-Step se quedara.

  • 06:18 a. m. - A 162 KM DE LA META
    🔴 Múltiples ataques en el pelotón

    Un grupo de siete corredores aceleraron en busca de protagonizar la fuga del día.

  • 06:18 a. m. - A 174 KM DE LA META
    🔴 Egan Bernal sufre en el pelotón

    El ciclista del Netcompany INEOS está a cola del grupo principal; recordemos que tuvo una exigente jornada el pasado martes 26 de mayo.

  • 06:17 a. m. - A 179 KM DE LA META
    🔴 Andrea Mifsud y Jasper Stuyven lo intentan

    El ciclista del Team Polti VisitMalta y el del Soudal Quick-Step aceleraron en busca de armar la fuga.

  • 06:16 a. m. - A 190 KM DE LA META
    🔴 Team Polti VisitMalta se puso a trabajar

    La escuadra italiana marca el paso en el arranque de la jornada.

  • 06:15 a. m. - A 197 KM DE LA META
    🔴 Problemas para Dylan Groenewegen

    Dificultades mecánicas para el corredor del Unibet Rose Rockets.

  • 06:14 a. m. - A 202 KM DE LA META
    🔴 ¡Empezó la acción!

    Vía libre para el pelotón y ya se dan los primeros movimientos.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Alta temperatura de arranque

    El pelotón rodará bajo 31 grados centígrados.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    • Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 16

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 62h 10' 26''
    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
    3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
    4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
    5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
    6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
    8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
    9. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
    10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    • Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    • Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
    • Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
    • Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
    • Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?

    El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2022: Jai Hhindley.
    • 2021: Egan Bernal.
  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Cassano d'Adda y termina en Andalo, ubicados en territorio italiano.

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 202 kilómetros.

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de Italia).

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad