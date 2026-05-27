🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 17 con Egan Bernal y Vingegaard

Esta 'corsa rosa' no ha sido la mejor para el joven italiano, que sigue pasándola mal.
- 06:44 a. m. - A 143 KM DE LA META🔴 Giulio Pellizzari sigue sufriendo
- 06:42 a. m. - A 144 KM DE LA META🔴 Paul Magnier la pasa mal
Empezó la montaña y eso hizo que el corredor del Soudal Quick-Step se quedara.
- 06:18 a. m. - A 162 KM DE LA META🔴 Múltiples ataques en el pelotón
Un grupo de siete corredores aceleraron en busca de protagonizar la fuga del día.
- 06:18 a. m. - A 174 KM DE LA META🔴 Egan Bernal sufre en el pelotón
El ciclista del Netcompany INEOS está a cola del grupo principal; recordemos que tuvo una exigente jornada el pasado martes 26 de mayo.
- 06:17 a. m. - A 179 KM DE LA META🔴 Andrea Mifsud y Jasper Stuyven lo intentan
El ciclista del Team Polti VisitMalta y el del Soudal Quick-Step aceleraron en busca de armar la fuga.
- 06:16 a. m. - A 190 KM DE LA META🔴 Team Polti VisitMalta se puso a trabajar
La escuadra italiana marca el paso en el arranque de la jornada.
- 06:15 a. m. - A 197 KM DE LA META🔴 Problemas para Dylan Groenewegen
Dificultades mecánicas para el corredor del Unibet Rose Rockets.
- 06:14 a. m. - A 202 KM DE LA META🔴 ¡Empezó la acción!
Vía libre para el pelotón y ya se dan los primeros movimientos.
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Alta temperatura de arranque
El pelotón rodará bajo 31 grados centígrados.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
- Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 16
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 62h 10' 26''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
- Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
- Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
- Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
- Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
- Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
- Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago?
El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2022: Jai Hhindley.
- 2021: Egan Bernal.
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Cassano d'Adda y termina en Andalo, ubicados en territorio italiano.
- 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 202 kilómetros.
- 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de Italia).
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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