🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 17 con Egan Bernal y Vingegaard

06:44 a. m. - A 143 KM DE LA META 🔴 Giulio Pellizzari sigue sufriendo Esta 'corsa rosa' no ha sido la mejor para el joven italiano, que sigue pasándola mal.

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06:42 a. m. - A 144 KM DE LA META 🔴 Paul Magnier la pasa mal Empezó la montaña y eso hizo que el corredor del Soudal Quick-Step se quedara.

06:18 a. m. - A 162 KM DE LA META 🔴 Múltiples ataques en el pelotón Un grupo de siete corredores aceleraron en busca de protagonizar la fuga del día.

06:18 a. m. - A 174 KM DE LA META 🔴 Egan Bernal sufre en el pelotón El ciclista del Netcompany INEOS está a cola del grupo principal; recordemos que tuvo una exigente jornada el pasado martes 26 de mayo.

06:17 a. m. - A 179 KM DE LA META 🔴 Andrea Mifsud y Jasper Stuyven lo intentan El ciclista del Team Polti VisitMalta y el del Soudal Quick-Step aceleraron en busca de armar la fuga.

06:16 a. m. - A 190 KM DE LA META 🔴 Team Polti VisitMalta se puso a trabajar La escuadra italiana marca el paso en el arranque de la jornada.

06:15 a. m. - A 197 KM DE LA META 🔴 Problemas para Dylan Groenewegen Dificultades mecánicas para el corredor del Unibet Rose Rockets.

06:14 a. m. - A 202 KM DE LA META 🔴 ¡Empezó la acción! Vía libre para el pelotón y ya se dan los primeros movimientos.

06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Alta temperatura de arranque El pelotón rodará bajo 31 grados centígrados.

06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Portadores de las camisetas de líderes General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).

Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 16 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 62h 10' 26''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''

5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''

6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''

9. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Ganadores de las etapas Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).

Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Davide Ballerini (XDS Astana Team). Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG). Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).

Alec Segaert (Bahrain Victorius). Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).

Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'? Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Qué pasó con Santiago Buitrago? El colombiano, que llegaba como líder del Bahrain Victorious, estuvo involucrado en una dura caída que se presentó en la etapa 2 y eso lo obligó a retirarse de la 'corsa rosa'.

06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.

06:05 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17 Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 17 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Simon Yates.

Simon Yates. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2022: Jai Hhindley.

Jai Hhindley. 2021: Egan Bernal.

06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

06:02 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Cassano d'Adda y termina en Andalo, ubicados en territorio italiano.

06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 202 kilómetros.

06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia estaba programado para las 5:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:30 p.m. (Hora de Italia).