Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Este sábado, la segunda jornada del Giro de Italia 2026 tendrá sus primeros pasos por la montaña. ¿Coronará la fuga o será la primera batalla de los favoritos?

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 9 de may, 2026
Giro de Italia 2026 - Etapa 2.
  • 12:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Vea EN VIVO el Giro de Italia 2026 por Caracol Sports
  • 12:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así será el recorrido de la fracción

  • 12:35 a. m. - ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA 2026
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 12:34 a. m. - ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA 2026
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 12:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
    1. Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 del Giro de Italia 2026
      Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard se salvó

  • 12:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 12:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores

    Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

  • 12:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
    Jóvenes: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

  • 12:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Einer Rubio (Movistar Team).
    Egan Bernal (Netcompany INEOS).

  • 12:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 12:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 del Giro de Italia 2026
  • 12:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Simon Yates.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Primoz Roglic.
    2023: Jai Hhindley.
    2022: Egan Bernal.

  • 12:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 12:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Burgas y termina en Veliko Tarnovo, ubicados en territorio búlgaro.

  • 12:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 221 kilómetros.

  • 12:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Bulgaria) / 11:00 a.m. (Hora de Italia).

  • 12:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

