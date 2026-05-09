🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

- 12:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Vea EN VIVO el Giro de Italia 2026 por Caracol Sports
- 12:42 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así será el recorrido de la fracción
Tappa 2️⃣ | Stage 2️⃣— Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026
🚩 Burgas (Бургас)
🏁 Veliko Tarnovo (Велико Търново)
📏 221 KM
🏳️ 11:50#GirodItalia | #VisitBulgaria #GoToBurgas pic.twitter.com/SPtNFeMbuF
- 12:35 a. m. - ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA 2026🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 12:34 a. m. - ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA 2026📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 12:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
- 12:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 12:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas anteriores
Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- 12:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
Jóvenes: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
- 12:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Einer Rubio (Movistar Team).
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 12:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.
- 12:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 12:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Simon Yates.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Primoz Roglic.
2023: Jai Hhindley.
2022: Egan Bernal.
- 12:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 12:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Burgas y termina en Veliko Tarnovo, ubicados en territorio búlgaro.
- 12:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 221 kilómetros.
- 12:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Bulgaria) / 11:00 a.m. (Hora de Italia).
- 12:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
