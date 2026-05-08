Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard se salvó

El Giro de Italia 2026 abrió el telón. Este viernes 8 de mayo, entre Nessebar y Burgas, se corrió la primera jornada, que contó con un recorrido de 147 kilómetros en total, dos puertos de cuarta categoría, un esprint intermedio y el Red Bull KM. Razón por la que fue una oportunidad perfecta para los embaladores, quienes lo aprovecharon, ya que se definió a pura potencia velocidad. Allí, el ganador fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), firmando un tiempo de 3h 21' 08''.

Así las cosas y teniendo en cuenta las bonificaciones que se entregaron a lo largo de la fracción, el primer líder la 'corsa rosa' es el francés, Magnier, con un registro de 3h 20' 58''. Quien aparece en la segunda plaza de la clasificación general es Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team), a cuatro segundos, mientras que Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), que estuvo en la fuga, completa el podio, de tercero, también a 4'' de la parte alta.

Ahora, las miradas también se centraron en el grupo de favoritos, principalmente en Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien es el mayor candidato a coronarse campeón. De hecho, de conseguirlo, lograría las tres grandes, pues ya conquistó el Tour de Francia (2022 y 2023) y la Vuelta a España (2025). El danés arribó junto con el pelotón y se salvó de estar entre los afectados por la dura caída que se presentó a falta de poco menos de un kilómetro para la llegada.



Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 3h 20' 58''

2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) - a 4''

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) - a 4''

4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) - a 6''

5. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) - a 6''

6. António Morgado (UAE Team Emirates - XRG) - a 8''

7. Jonathan Milan (Lidl - Trek) - a 10''

8. Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) - a 10''

9. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) - a 10''

10. Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - a 10''