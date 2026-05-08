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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard se salvó

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1; Jonas Vingegaard se salvó

Terminó la primera jornada de la edición 109 del Giro de Italia, en la cual siempre hay nerviosismo y tensión, mientras que se sueltan las piernas y entran en ritmo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 del Giro de Italia 2026
AFP

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