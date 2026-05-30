Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 20 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 20 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Este sábado, la vigésima jornada del Giro de Italia 2026 tiene tres puertos de montaña y un recorrido de 200 kilómetros. ¡Última batalla para clasificación general!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 30 de may, 2026
Giro de Italia 2026 - Etapa 20.
AFP.
  • 08:32 a. m. - A 24 KM DE LA META
    Segundo esprint intermedio

    Igor Arrieta ganó el KM Red Bull.

  • 08:10 a. m. - A 52 KM DE LA META
    Segundo puerto de montaña

    Jack Haig ganó los puntos en el primer paso por Piancavallo.

  • 07:38 a. m. - A 62 KM DE LA META
    La fuga se fragmenta

    Tarozzi y Silva no pueden sostener el ritmo en el primer ascenso a Piancavalle.

  • 06:37 a. m. - A 105 KM DE LA META
    Hay una caída

    Fredrik Dversnes siguió de largo en una curva y se salió de la carretera en la parte trasera del pelotón.

  • 06:36 a. m. - A 114 KM DE LA META
    Primer puerto de montaña

    Andreas Leknessund ganó los puntos en Clauzetto.

  • 06:35 a. m. - A 126 KM DE LA META
    Primer esprint

    Guillermo Silva ganó los puntos en Forgaria nel Friuli.

  • 06:34 a. m. - A 131 KM DE LA META
    Novedades en la fuga

    Tarozzi y Warbasse se unieron al grupo de los escapados.

  • 06:32 a. m. - A 171 KM DE LA META
    Hay fuga

    1. Huens, Geens, Silva Leknessund y Haig
    + 0:55
    2. Tarozzi Warbasse
    + 1:50
    3. Pelotón

  • 06:31 a. m. - A 184 KM DE LA META
    Primer ataque

    Arjen Livyns, Manuele Tarozzi y Larry Warbasse lanzaron su ofensiva.

  • 06:27 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 20

    Los corredores tomaron la salida en Gemona del Friuli.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
    Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 19
    Egan Bernal, Jai Hindley y Jonas Vingegaard, en la montaña del Giro de Italia 2026
    Ciclismo

    Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 19; Egan Bernal subió puestos

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Ganadores de las etapas

    Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
    Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
    Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
    Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
    Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
    Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
    Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
    Etapa 18: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
    Etapa 19: Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike).

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 5:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 5:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Einer Rubio (Movistar Team).
    Egan Bernal (Netcompany INEOS).

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20 del Giro de Italia 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20 del Giro de Italia 2026
    Procycling Stats.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Simon Yates.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Primoz Roglic.
    2023: Jai Hhindley.
    2022: Egan Bernal.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Gemona del Friuli y termina en Piancavallo, ubicados en territorio italiano.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 200 kilómetros.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 a.m. (Hora de Italia).

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 20 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

