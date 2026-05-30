🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 20 con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

Igor Arrieta ganó el KM Red Bull.
- 08:32 a. m. - A 24 KM DE LA METASegundo esprint intermedio
- 08:10 a. m. - A 52 KM DE LA METASegundo puerto de montaña
Jack Haig ganó los puntos en el primer paso por Piancavallo.
- 07:38 a. m. - A 62 KM DE LA METALa fuga se fragmenta
Tarozzi y Silva no pueden sostener el ritmo en el primer ascenso a Piancavalle.
- 06:37 a. m. - A 105 KM DE LA METAHay una caída
Fredrik Dversnes siguió de largo en una curva y se salió de la carretera en la parte trasera del pelotón.
- 06:36 a. m. - A 114 KM DE LA METAPrimer puerto de montaña
Andreas Leknessund ganó los puntos en Clauzetto.
- 06:35 a. m. - A 126 KM DE LA METAPrimer esprint
Guillermo Silva ganó los puntos en Forgaria nel Friuli.
- 06:34 a. m. - A 131 KM DE LA METANovedades en la fuga
Tarozzi y Warbasse se unieron al grupo de los escapados.
- 06:32 a. m. - A 171 KM DE LA METAHay fuga
1. Huens, Geens, Silva Leknessund y Haig
+ 0:55
2. Tarozzi Warbasse
+ 1:50
3. Pelotón
- 06:31 a. m. - A 184 KM DE LA METAPrimer ataque
Arjen Livyns, Manuele Tarozzi y Larry Warbasse lanzaron su ofensiva.
- 06:27 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 20
Los corredores tomaron la salida en Gemona del Friuli.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
Montaña: Giulio Ciccone (Lidl - Trek).
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 19
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
Etapa 7: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 8: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 9: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 10: Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
Etapa 11: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 12: Alec Segaert (Bahrain Victorius).
Etapa 13: Alberto Bettiol (XDS Astana Team).
Etapa 14: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 15: Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility).
Etapa 16: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
Etapa 17: Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
Etapa 18: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Etapa 19: Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike).
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Einer Rubio (Movistar Team).
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Simon Yates.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Primoz Roglic.
2023: Jai Hhindley.
2022: Egan Bernal.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Gemona del Friuli y termina en Piancavallo, ubicados en territorio italiano.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 200 kilómetros.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 a.m. (Hora de Italia).
