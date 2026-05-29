Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 19; Egan Bernal subió puestos

El Giro de Italia 2026 no ha decepcionado, ya que, en cada jornada, le ha regalado miles de emociones a los amantes del ciclismo. Por eso, este viernes 29 de mayo, en el marco de la etapa reina, correspondiente a la fracción 19, no fue la excepción. De principio a fin hubo movimientos, estrategias y ataques desde el pelotón, armando la fuga, y entre los favoritos, buscando sacarse diferencias. Finalmente, el ganador fue Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), con un tiempo de 4h 28' 33''.

Así las cosas, en la clasificación general se presentaron cambios. Y es que superar la seguidilla de ascensos no era fácil para nadie. Ahora, el líder, portador de la 'maglia rosa' y quien se encuentra en los más alto, sigue siendo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), gracias a su tiempo acumulado de 75h 13' 16''. Luego, en la segunda plaza, está Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4' 03'', mientras que Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohees) es tercero, completando el podio, a 5' 04''.

Respecto a los colombianos, Einer Rubio (Movistar Team) volvió a dar de qué hablar, luciéndose en la montaña, yéndose en la fuga y hasta sumando puntos en la clasificación de la montaña. No fue la primera vez que fue protagonista, pues había buscado la victoria en las etapas 7, 9, 14, 16 y 17, estando en el frente de carrera por varios kilómetros. Ahora, el mejor 'escarabajo' sigue siendo Egan Bernal, del Netcompany INEOS, en el décimo puesto, a 11' 19''.

Egan Bernal, Jonas Vingegaard y Jai Hindley, entre los favoritos del Giro de Italia 2026 Getty Images

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 19

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 75h 13' 16''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 04''

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 5' 33''

5. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 6' 31''

6. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 7' 26''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 50''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 8' 29''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 9' 01''

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 11' 19''

