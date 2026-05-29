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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 19; Egan Bernal subió puestos

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 19; Egan Bernal subió puestos

Como era de esperarse, la etapa reina del Giro de Italia, que contó con seis puertos de montaña y un final en alto, causó un revolcón en los tiempos y posiciones.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de may, 2026
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Egan Bernal, Jai Hindley y Jonas Vingegaard, en la montaña del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, Jai Hindley y Jonas Vingegaard, en la montaña del Giro de Italia 2026
Getty Images

El Giro de Italia 2026 no ha decepcionado, ya que, en cada jornada, le ha regalado miles de emociones a los amantes del ciclismo. Por eso, este viernes 29 de mayo, en el marco de la etapa reina, correspondiente a la fracción 19, no fue la excepción. De principio a fin hubo movimientos, estrategias y ataques desde el pelotón, armando la fuga, y entre los favoritos, buscando sacarse diferencias. Finalmente, el ganador fue Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), con un tiempo de 4h 28' 33''.

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Así las cosas, en la clasificación general se presentaron cambios. Y es que superar la seguidilla de ascensos no era fácil para nadie. Ahora, el líder, portador de la 'maglia rosa' y quien se encuentra en los más alto, sigue siendo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), gracias a su tiempo acumulado de 75h 13' 16''. Luego, en la segunda plaza, está Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4' 03'', mientras que Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohees) es tercero, completando el podio, a 5' 04''.

Respecto a los colombianos, Einer Rubio (Movistar Team) volvió a dar de qué hablar, luciéndose en la montaña, yéndose en la fuga y hasta sumando puntos en la clasificación de la montaña. No fue la primera vez que fue protagonista, pues había buscado la victoria en las etapas 7, 9, 14, 16 y 17, estando en el frente de carrera por varios kilómetros. Ahora, el mejor 'escarabajo' sigue siendo Egan Bernal, del Netcompany INEOS, en el décimo puesto, a 11' 19''.

Egan Bernal, Jonas Vingegaard y Jai Hindley, entre los favoritos del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, Jonas Vingegaard y Jai Hindley, entre los favoritos del Giro de Italia 2026
Getty Images

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 19

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 75h 13' 16''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 04''
4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 5' 33''
5. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 6' 31''
6. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 7' 26''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 50''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 8' 29''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 9' 01''
10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 11' 19''

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