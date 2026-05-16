🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 8, con Egan Bernal y Jonas Vingegaard

|#
|Etapa
|Ciclista
|Razón
|1
|Stage 2
|MOSCHETTI Matteo
|DNS
|2
|Stage 2
|SOLER Marc
|DNF
|3
|Stage 2
|BUITRAGO Santiago
|DNF
|4
|Stage 2
|HOLTER Ådne
|DNF
|5
|Stage 2
|VINE Jay
|DNF
|6
|Stage 3
|YATES Adam
|DNS
|7
|Stage 3
|VENDRAME Andrea
|DNS
|8
|Stage 4
|KELDERMAN Wilco
|DNS
|9
|Stage 4
|GROVES Kaden
|DNF
|10
|Stage 4
|DE LIE Arnaud
|DNF
|11
|Stage 5
|MENTEN Milan
|DNS
|12
|Stage 5
|BATTISTELLA Samuele
|DNF
|13
|Stage 5
|DE JONG Timo
|DNF
|14
|Stage 5
|GIDDINGS Joshua
|DNF
|15
|Stage 6
|ENGELHARDT Felix
|DNS
- 12:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Todos los abandonos en lo que va de la 'corsa rosa'
- 12:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Estos son los ascensos del día
KM Ascenso Extensión Promedio % 106.9 Montefiore d'Aso 9.9 3.6 119.1 Monterubbiano 4.7 5.7 148.6 Capodarco 2.5 6.1 155.7 Fermo 3.7 5.7
- 12:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
Puntos: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Jóvenes: Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
Montaña: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- 12:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 7
- 12:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Ganadores de las etapas
Etapa 1: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Etapa 2: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
Etapa 3: Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Etapa 4: Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 5: Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 6: Davide Ballerini (XDS Astana Team).
Etapa 7: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
- 12:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 12:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 12:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
- 12:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas fueron en Bulgaria; posteriormente, Italia recibió la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 12:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 12:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Einer Rubio (Movistar Team).
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 12:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando venció a Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal se impuso sobre Damiano Caruso y Simon Yates.
- 12:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8
- 12:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Simon Yates.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Primoz Roglic.
2022: Jai Hhindley.
2021: Egan Bernal.
- 12:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 12:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Chieti y termina en el Fermo, ubicados en territorio italiano.
- 12:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 156 kilómetros.
- 12:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:35 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:35 p.m. (Hora de Italia).
- 12:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 8 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de la primera grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
Publicidad