Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 7; Egan Bernal bajó puestos

El Giro de Italia 2026 tuvo su primera jornada con final en alto y fue nada más y nada menos que en el monte Blockhaus. Fueron 244 kilómetros, con un puerto de segunda categoría a la mitad del camino, pero donde las miradas se centraron en el remate. Allí, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) asumió su rol de máximo favorito al título y se llevó la victoria en solitario.

Eso sí, al danés no le alcanzó para hacerse con la 'maglia rosa', ya que la diferencia con Afonso Eulálio era de más de seis minutos antes de esta jornada y no pudo descontar esa cifra. Así las cosas, en la parte alta de la clasificación general se mantuvo el portugués del Bahrain Victorious, que cedió dos minutos y 54 segundos, con un tiempo acumulado de 30h 59' 23''.

Quienes completan el podio son Jonas Vingegaard, en la segunda plaza, a tres minutos y 17 segundos, y Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), de tercero, a tres minutos y 34 segundos. Respecto a los colombianos, Egan Bernal, que es la carta más fuerte al ser el 'capo' del Netcompany INEOS, no la pasó bien, cayendo hasta el puesto 15, a seis minutos y 18 segundos.



Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 7

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 30h 59' 23''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''

5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''

6. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''

8. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 4' 57''

9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''

11. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 5' 23''

12. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 5' 40''

13. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 6' 10''

14. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 11''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 18''