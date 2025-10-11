Síguenos en::
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO
EN VIVO

🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO

Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Giro de Lombardía, esta vez con un recorrido de 241 kilómetros entre Como y Bergamo.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 11 de oct, 2025
Egan Bernal, capo de la Selección Colombia, para el Mundial de Ciclismo 2025.jpg
Egan Bernl, máxima carta de Colombia para el Mundial de Ruta 2025.
Foto: Ineos.
REFRESCAR
  • 06:16 a. m. - A 143 km de meta
    Otro colombiano dice presente

    Germán Darío Gómez se pone al frente del pelotón y empuja para poner ritmo.

  • 05:53 a. m. - A 162 km de meta
    Buena renta

    Los 14 fugados tienen una ventaja de 2:24 sobre el pelotón.

  • 05:53 a. m. - A 199 km de meta
    Primer puerto de montaña

    Así fue el paso por Madonna del Ghisallo:

  • 05:50 a. m. - A 199 km de meta
    Otra caída

    Thomas Pidcock perdió el control en una curva.

  • 05:50 a. m. - A 225 de meta
    Hay una caída

    Cinco corredores se fueron contra el pavimento, entre ellos, Sepp Kuss.

  • 05:48 a. m. - A 227 de meta
    Un colombiano quiere brillar

    Nairo Quintana hace un ataque desde el pelotón junto a Davide Formolo y Johannes Staune Mittet.

  • 05:46 a. m. - A 227 km de meta
    Hacen diferencia

    Los 14 fugados tienen una ventaja de 45 segundos sobre el pelotón.

  • 05:45 a. m. - A 232 km de meta
    Más ataques

    Mattia Bais y Louis Vervaeke se unen al grupo de adelante.

  • 05:44 a. m. - A 233 km de meta
    Primer ataque

    Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) y Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers) lanzaron su ofensiva.

  • 05:42 a. m. - A 241 km de meta
    ¡Inició la carrera!

  • 05:40 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Quiénes son las figuras que compiten?

    Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
    Isaacl del Toro (UAE Team Emirates)
    Remco Evenepoel (Soudal Quick Step)
    Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe)
    Mikel Landa (Soudal Quick Step)
    Richard Carapaz (EF Education Easy Post)
    Julian Alaphilippe (Tudor Procycling)

  • 05:35 a. m. - PREVIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos que compiten?

    82. Egan Bernal (Ineos Grenadiers)
    126. Nairo Quintana (Movistar Team)

    127. Éiner Rubio (Movistar Team)

    185. Germán Darío Gómez (Polti-Kometa)

    234. Sergio Andrés Higuita (XDS Astana)

  • 05:35 a. m. - PREVIA
    🔴 Perfil y altimetría de la Giro de Lombardía 2025
    Perfil y altimetría de la Giro de Lombardía 2025
    Perfil y altimetría de la Giro de Lombardía 2025.
    Procycling Stats.

  • 05:32 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado?

    La carrera empieza en la localidad de Como y finaliza en Bergamo, en territorio italiano.

  • 05:31 a. m. - PREVIA
    💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de DGO, puede ver el Giro de Lombardía 2025, a partir de las 6:30 a.m.

  • 05:31 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de Directv Sports transmite esta carrera, desde las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 05:30 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba?

    El Giro de Lombardía 2025 cuenta con un recorrido total de 241 kilómetros.

  • 05:29 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la competencia?

    De acuerdo con la programación, el inicio está pactado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 05:28 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a esta histórica carrera!

    No se despegue porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor del Giro de Lombardía 2025, minuto a minuto.

