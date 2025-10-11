🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto con Egan Bernal, ONLINE y EN DIRECTO

06:16 a. m. - A 143 km de meta Otro colombiano dice presente Germán Darío Gómez se pone al frente del pelotón y empuja para poner ritmo.

05:53 a. m. - A 162 km de meta Buena renta Los 14 fugados tienen una ventaja de 2:24 sobre el pelotón.

05:53 a. m. - A 199 km de meta Primer puerto de montaña Así fue el paso por Madonna del Ghisallo: ⛪ The Blessed Madonna 𝑑𝑖 𝐺ℎ𝑖𝑠𝑎𝑙𝑙𝑜#ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/6vUE92b5Ib — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025

05:50 a. m. - A 199 km de meta Otra caída Thomas Pidcock perdió el control en una curva. 💥 Incident for 🇬🇧 Tom Pidcock, who made his way back into the peloton#ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/zel8jNKP12 — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025

05:50 a. m. - A 225 de meta Hay una caída Cinco corredores se fueron contra el pavimento, entre ellos, Sepp Kuss.

05:48 a. m. - A 227 de meta Un colombiano quiere brillar Nairo Quintana hace un ataque desde el pelotón junto a Davide Formolo y Johannes Staune Mittet.

05:46 a. m. - A 227 km de meta Hacen diferencia Los 14 fugados tienen una ventaja de 45 segundos sobre el pelotón.

05:45 a. m. - A 232 km de meta Más ataques Mattia Bais y Louis Vervaeke se unen al grupo de adelante.

05:44 a. m. - A 233 km de meta Primer ataque Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) y Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers) lanzaron su ofensiva.

05:42 a. m. - A 241 km de meta ¡Inició la carrera! 🔥 No time like the present for Quinn Simmons, who is the first attacker of the Classic of the Dead Leaves! #ILombardia presented by @CA_Ita pic.twitter.com/hhwIgP36Kx — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 11, 2025

05:40 a. m. - PREVIA 🔴 ¿Quiénes son las figuras que compiten? Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Isaacl del Toro (UAE Team Emirates)

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step)

Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe)

Mikel Landa (Soudal Quick Step)

Richard Carapaz (EF Education Easy Post)

Julian Alaphilippe (Tudor Procycling)

05:35 a. m. - PREVIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos que compiten? 82. Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

126. Nairo Quintana (Movistar Team) 127. Éiner Rubio (Movistar Team) 185. Germán Darío Gómez (Polti-Kometa) 234. Sergio Andrés Higuita (XDS Astana)

05:35 a. m. - PREVIA 🔴 Perfil y altimetría de la Giro de Lombardía 2025 Perfil y altimetría de la Giro de Lombardía 2025. Procycling Stats.

05:32 a. m. - PREVIA 🔍 ¿En qué ciudades corren este sábado? La carrera empieza en la localidad de Como y finaliza en Bergamo, en territorio italiano.

05:31 a. m. - PREVIA 💻 Así pueden seguir el evento EN VIVO y ONLINE por internet 📲 A través de la aplicación de DGO, puede ver el Giro de Lombardía 2025, a partir de las 6:30 a.m.

05:31 a. m. - PREVIA 📺 Vea la carrera por televisión El canal de Directv Sports transmite esta carrera, desde las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia).

05:30 a. m. - PREVIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta prueba? El Giro de Lombardía 2025 cuenta con un recorrido total de 241 kilómetros.

05:29 a. m. - PREVIA 🕣 ¿A qué hora empieza la competencia? De acuerdo con la programación, el inicio está pactado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia).