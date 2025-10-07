Clasificación, clásica Tre Valli Varesine 2025: Egan Bernal, protagonista; Tadej Pogacar, campeón

Egan Bernal, jefe de filas del equipo británico Ineos Grenadiers, se llevó todas las miradas en gran parte del recorrido montañoso de la clásica Tre Valli Varesine, en la que estuvo en fuga desde muy temprano, alcanzando a quedar en solitario en el tramo final.

Sin embargo, un arrancón del corredor esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón del Mundial de Ruta en Ruanda, atacó a 15 kilómetros del final, rebasó a los que se habían atrevido a irse adelante, como Bernal, y se terminó imponiendo en solitario.

Se trató de una nueva exhibición de poder del balcánico, que cruzó la meta con sobrada ventaja frente al resto de favoritos, mientras que Bernal, que también dio muestras de su resistencia, arribó detrás del grupo principal.

En consecuencia, el mejor colombiano fue Sergio Andrés Higuita, de Astana, que integró el lote y finalizó quinto a 45 segundos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, otro de los llamados a brillar, fue octavo, también a 45 segundos.



Clasificación de la clásica Tre Valli Varesine 2025

Acá, los resultados de la prueba categoría 1.0 Pro:

1. Tadej Pogacar (SLVN, Emirates): 4:34:28

2. Albert Philipsen (DIN, Lidl-Trek): a 0:45

3. Julian Alaphilippe (FRA, Tudot): a 0:45

4. Paul Lapeira (FRA, Decathlon): a 0:45

5. Sergio Higuita (COL, Astana): 0:45

6. Toms Skujjins (DINLidl-Trek): a 0:45

7. Tobias Johannessen (NOR, Uno-X): a 0:45

8. Isaac del Toro (MEX, Emirates): a 0:45

9. Johannes Kulset (NOR, Uno-X): a 0:45

10. Ion Izaguirre (ESP, Cofidis): a 0:45

