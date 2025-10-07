Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación, clásica Tre Valli Varesine 2025: Egan Bernal, protagonista; Tadej Pogacar, campeón

Clasificación, clásica Tre Valli Varesine 2025: Egan Bernal, protagonista; Tadej Pogacar, campeón

El ciclista colombiano se robó el 'show' a lo largo de la carrera de 200 kilómetros disputada el martes 7 de octubre entre las poblaciones italianas de Busto Arsizio y Varese.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de oct, 2025
Egan Bernal, protagonista en la clásica Tre Valli Varesine.
Foto: Ineos.

