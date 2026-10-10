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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel y Paul Seixas
EN VIVO

🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel y Paul Seixas

Este sábado, en Italia se llevará a cabo una nueva edición del Giro de Lombardía, uno de los cinco 'monumentos' del ciclismo mundial. ¡No se la pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de oct, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga y favorito a ganar la contrarreloj del Mjundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga y favorito a ganar la contrarreloj del Mjundial de ciclismo 2026
AFP
REFRESCAR
  • 06:13 a. m. - A 161 KM DE LA META
    Aumentaron la ventaja

    Los 14 corredores en punta de carrera tienen una renta de dos minutos.

    • Publicidad

  • 05:46 a. m. - A 178 KM DE LA META
    Hay fuga

    14 corredores tienen una ventaja de 1:45 sobre el lote: Tiberi Antonio, Moniquet Sylvain, Leonard Michael, Decomble Maxime, Bernard Julien, Masnada Fausto, Bennett George, Martí Pau, Vervaeke Louis, O’Connor Ben, Leemreize Gijs, Mifsud Andrea, Campenaerts Victor y Kulset Johannes.

  • 05:14 a. m. - A 204 KM DE LA META
    11 corredores en pequeña escapada

    Los siguientes ciclistas tienen 20 segundos sobre el lote: Leonard Michael, O’Connor Ben, Mifsud Andrea, Kulset Johannes, Decomble Maxime, Bennett George, Martí Pau, Tiberi Antonio, Masnada Fausto, Moniquet Sylvain y Leemreize Gijs.

  • 04:47 a. m. - A 226 KM DE LA META
    Hay pinchazos

    Bauke Mollema (Lidl Trek) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) tienen problemas con sus bicicletas.

  • 04:45 a. m. - A 229 KM DE LA META
    Un colombiano en problemas

    Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) pidió asistencia mecánica.

  • 04:44 a. m. - A 234 KM DE LA META
    No lo dejaron ir

    El pelotón alcanzó a Marcel Marcellusi.

  • 04:44 a. m. - A 238 KM DE LA META
    Primer ataque

    Marcel Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) tiene una luz de ventaja.

  • 04:42 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició el Giro de Lombardía 2026

    Los corredores tomaron la salida en Bergamo.

  • 04:42 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    Directv Sports transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 04:41 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Tadej Pogacar y Fausto Coppi, cada uno tiene cinco títulos en el monumento italiano.

  • 04:39 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Sergio Higuita (XDS Astana).
    Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
    Einer Rubio (Movistar Team).
    Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta).
    Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber).
    Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber).

  • 04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único en lograrlo fue Esteban Chaves en el 2016.

  • 04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido del Giro de Lombardía 2026
    Recorrido, perfil y altimetría del Giro de Lombardía 2026
    Recorrido, perfil y altimetría del Giro de Lombardía 2026
    ProCycling Stats

  • 04:35 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Tadej Pogacar.
    2023: Tadej Pogacar.
    2022: Tadej Pogacar.
    2021: Tadej Pogacar.

  • 04:33 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 120 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1905.

  • 04:32 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Bérgamo y termina en Como, ubicados en territorio italiano.

  • 04:31 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?

    Esta carrera cuenta con un recorrido total de 239 kilómetros.

  • 04:30 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 04:29 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026
    👋 ¡Bienvenidos a este monumento del ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Giro de Lombardía 2026, minuto a minuto.

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