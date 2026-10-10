🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel y Paul Seixas

Los 14 corredores en punta de carrera tienen una renta de dos minutos.
- 06:13 a. m. - A 161 KM DE LA METAAumentaron la ventaja
- 05:46 a. m. - A 178 KM DE LA METAHay fuga
14 corredores tienen una ventaja de 1:45 sobre el lote: Tiberi Antonio, Moniquet Sylvain, Leonard Michael, Decomble Maxime, Bernard Julien, Masnada Fausto, Bennett George, Martí Pau, Vervaeke Louis, O’Connor Ben, Leemreize Gijs, Mifsud Andrea, Campenaerts Victor y Kulset Johannes.
- 05:14 a. m. - A 204 KM DE LA META11 corredores en pequeña escapada
Los siguientes ciclistas tienen 20 segundos sobre el lote: Leonard Michael, O’Connor Ben, Mifsud Andrea, Kulset Johannes, Decomble Maxime, Bennett George, Martí Pau, Tiberi Antonio, Masnada Fausto, Moniquet Sylvain y Leemreize Gijs.
- 04:47 a. m. - A 226 KM DE LA METAHay pinchazos
Bauke Mollema (Lidl Trek) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) tienen problemas con sus bicicletas.
- 04:45 a. m. - A 229 KM DE LA METAUn colombiano en problemas
Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) pidió asistencia mecánica.
- 04:44 a. m. - A 234 KM DE LA METANo lo dejaron ir
El pelotón alcanzó a Marcel Marcellusi.
- 04:44 a. m. - A 238 KM DE LA METAPrimer ataque
Marcel Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) tiene una luz de ventaja.
- 04:42 a. m. - BANDERA ARRIBAInició el Giro de Lombardía 2026
Los corredores tomaron la salida en Bergamo.
- 04:42 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026📺 ¿Dónde ver por televisión?
Directv Sports transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 04:41 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Tadej Pogacar y Fausto Coppi, cada uno tiene cinco títulos en el monumento italiano.
- 04:39 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Harold Tejada (XDS Astana Team).
Sergio Higuita (XDS Astana).
Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
Einer Rubio (Movistar Team).
Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta).
Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber).
Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber).
- 04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único en lograrlo fue Esteban Chaves en el 2016.
- 04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido del Giro de Lombardía 2026
- 04:35 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Tadej Pogacar.
2023: Tadej Pogacar.
2022: Tadej Pogacar.
2021: Tadej Pogacar.
- 04:33 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 120 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1905.
- 04:32 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Bérgamo y termina en Como, ubicados en territorio italiano.
- 04:31 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera?
Esta carrera cuenta con un recorrido total de 239 kilómetros.
- 04:30 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 p.m. (Hora de Italia).
- 04:29 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026👋 ¡Bienvenidos a este monumento del ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor del Giro de Lombardía 2026, minuto a minuto.
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