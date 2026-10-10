🔴 Giro de Lombardía, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la carrera con Remco Evenepoel y Paul Seixas

06:13 a. m. - A 161 KM DE LA META Aumentaron la ventaja Los 14 corredores en punta de carrera tienen una renta de dos minutos.

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05:46 a. m. - A 178 KM DE LA META Hay fuga 14 corredores tienen una ventaja de 1:45 sobre el lote: Tiberi Antonio, Moniquet Sylvain, Leonard Michael, Decomble Maxime, Bernard Julien, Masnada Fausto, Bennett George, Martí Pau, Vervaeke Louis, O’Connor Ben, Leemreize Gijs, Mifsud Andrea, Campenaerts Victor y Kulset Johannes.

05:14 a. m. - A 204 KM DE LA META 11 corredores en pequeña escapada Los siguientes ciclistas tienen 20 segundos sobre el lote: Leonard Michael, O’Connor Ben, Mifsud Andrea, Kulset Johannes, Decomble Maxime, Bennett George, Martí Pau, Tiberi Antonio, Masnada Fausto, Moniquet Sylvain y Leemreize Gijs.



04:47 a. m. - A 226 KM DE LA META Hay pinchazos Bauke Mollema (Lidl Trek) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) tienen problemas con sus bicicletas.

04:45 a. m. - A 229 KM DE LA META Un colombiano en problemas Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) pidió asistencia mecánica.

04:44 a. m. - A 234 KM DE LA META No lo dejaron ir El pelotón alcanzó a Marcel Marcellusi.

04:44 a. m. - A 238 KM DE LA META Primer ataque Marcel Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) tiene una luz de ventaja.

04:42 a. m. - BANDERA ARRIBA Inició el Giro de Lombardía 2026 Los corredores tomaron la salida en Bergamo.

04:42 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 📺 ¿Dónde ver por televisión? Directv Sports transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

04:41 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia Tadej Pogacar y Fausto Coppi, cada uno tiene cinco títulos en el monumento italiano.

04:39 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Harold Tejada (XDS Astana Team).

Sergio Higuita (XDS Astana).

Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).

Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Einer Rubio (Movistar Team).

Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta).

Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber).

Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber).

04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El único en lograrlo fue Esteban Chaves en el 2016.

04:36 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🔴 Perfil, altimetría y recorrido del Giro de Lombardía 2026 Recorrido, perfil y altimetría del Giro de Lombardía 2026 ProCycling Stats

04:35 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Tadej Pogacar.

2024: Tadej Pogacar.

2023: Tadej Pogacar.

2022: Tadej Pogacar.

2021: Tadej Pogacar.

04:33 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 120 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1905.

04:32 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Bérgamo y termina en Como, ubicados en territorio italiano.

04:31 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera? Esta carrera cuenta con un recorrido total de 239 kilómetros.

04:30 a. m. - PREVIA DEL GIRO DE LOMBARDÍA 2026 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 4:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:00 p.m. (Hora de Italia).