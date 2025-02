Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Andalucía 2025: ¿qué le pasó al ciclista colombiano?

Antes de que iniciara la etapa 4 de la Vuelta a Andalucía 2025, el ciclista colombianoNairo Quintana sorprendió en redes sociales anunciando su retiro de la carrera. El pedalista del Movistar compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la cual reveló los detalles de su decisión.

"Hola amigos, espero que estén muy bien, estoy de regreso a casa. He tenido una virosis muy fuerte desde hace tres días con mucha fiebre, con toz y con mocos, así que hoy no he podido partir, igual que mi compañero Gregor. El primer día otro compañero se fue a casa. Han sido días difíciles y aunque intentamos darle la vuelta no fue posible. Nos recuperaremos rápido y comenzaré a entrenarme para las siguientes carreras que nos esperan", dijo el boyacense.

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team. Getty Images.

Pese a la enfermedad que estaba padeciendo el corredor, se ubicaba como el mejor representante de nuestro país en la Vuelta a Andalucía 2025. Quintana estaba en la casilla 18 de la clasificación general a 10'55" del francés Pavel Sivakov, quien lidera la competencia.

En la primera etapa, el 'escarabajo' cedió 01'46" respecto a Maxim van Gils, ganador de la fracción y cruzó la meta en la décimo séptima posición.

Para la segunda jornada, Nairo no la pasó nada bien y en esa ocasión perdió 06'55" (20°) con Thomas Pidcock, quien se impuso en un recorrido plagado de alta montaña.

Finalmente, en la tercera rodada, el colombiano arribó en la plaza 61° con 02'23" de desventaja con Alexander Kristoff.

Ahora solo queda esperar que el corredor del Movistar Team se recupere de la virosis, vuelva a rodar y registre su nombre en una carrera para tomar revancha de este amargo capítulo y pueda demostrar todo su talento sobre el 'caballito de acero'.

Brandon Rivera también se despidió

El ciclista del INEOS Grenadiers tampoco tomó la partida de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía 2025, aunque en su caso, su equipo no ha revelado mayores detalles de su retiro.

Rivera había conseguido brillar en la segunda etapa cuando se quedó con la plaza 2° siendo únicamente superado por su excompañero Thomas Pidcock.