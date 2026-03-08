Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Jonas Vingegaard

Se abre el telón de la edición 83 de la París Niza, con un recorrido de 171 kilómetros, algunos ascensos y la presencia de Daniel Felipe Martínez, Juan Ayuso, Oscar Onley, entre otros.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 8 de mar, 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, es favorito a ganar a la París Niza 2026
Getty Images
  • 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    En 2014, Carlos Betancur fue el primer 'escarabajo' en coronarse campeón de una París Niza, venciendo a Rui Alberto Costa y Arthur Vichot. Posteriormente, el turno fue para Sergio Luis Henao, en 2017, derrotando a Alberto Contador y Daniel Martin. Por último, en 2019, Egan Bernal derrotó a Nairo Quintana y Michał Kwiatkowski.

  • 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Estos son los ascensos del día
    KMClimbLengthAvg. %
    107.8Côte de Gargenville2.34.7
    124.7Côte de Vaux-sur-Seine1.36.8
    143.6Côte de Chanteloup-les-Vignes1.18.3
    160.4Côte de Chanteloup-les-Vignes1.18.3
  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Primera carrera del año para dos ciclistas
    • Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
    • Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike).
  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Más victorias en esta competencia
    • Sean Kelly: 7 (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988).
    • Jacques Anquetil: 5 (1957, 1961, 1963, 1965 y 1966).
    • Eddy Merckx: 3 (1969, 1970 y 1971).
    • Laurent Jalabert: 3 (1995, 1996 y 1997).
    • Joop Zoetemelk: 3 (1974, 1975 y 1979).
  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
    Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 1 de la París Niza 2026
    ProCycling Stats

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Matteo Jorgenson.
    • 2024: Matteo Jorgenso.
    • 2023: Tadej Pogačar.
    • 2022: Primož Roglič.
    • 2021: Maximilian Schachmann.
    • 2020: Maximilian Schachmann.
  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Ya es la número 83 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1933.

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Achères y termina en Carrières-sous-Poissy, ubicadas en territorio francés.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:10 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA
    👋 ¡Bienvenidos a esta histórica carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 1 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

