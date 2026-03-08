🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Jonas Vingegaard

En 2014, Carlos Betancur fue el primer 'escarabajo' en coronarse campeón de una París Niza, venciendo a Rui Alberto Costa y Arthur Vichot. Posteriormente, el turno fue para Sergio Luis Henao, en 2017, derrotando a Alberto Contador y Daniel Martin. Por último, en 2019, Egan Bernal derrotó a Nairo Quintana y Michał Kwiatkowski.
- 06:43 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
- 06:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔴 Estos son los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 107.8 Côte de Gargenville 2.3 4.7 124.7 Côte de Vaux-sur-Seine 1.3 6.8 143.6 Côte de Chanteloup-les-Vignes 1.1 8.3 160.4 Côte de Chanteloup-les-Vignes 1.1 8.3
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔴 Primera carrera del año para dos ciclistas
- Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).
- Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike).
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔴 Más victorias en esta competencia
- Sean Kelly: 7 (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988).
- Jacques Anquetil: 5 (1957, 1961, 1963, 1965 y 1966).
- Eddy Merckx: 3 (1969, 1970 y 1971).
- Laurent Jalabert: 3 (1995, 1996 y 1997).
- Joop Zoetemelk: 3 (1974, 1975 y 1979).
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Matteo Jorgenson.
- 2024: Matteo Jorgenso.
- 2023: Tadej Pogačar.
- 2022: Primož Roglič.
- 2021: Maximilian Schachmann.
- 2020: Maximilian Schachmann.
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Ya es la número 83 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1933.
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Achères y termina en Carrières-sous-Poissy, ubicadas en territorio francés.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 171 kilómetros.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 7:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:10 p.m. (Hora de Francia).
- 06:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DE LA PARÍS NIZA👋 ¡Bienvenidos a esta histórica carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 1 de la París Niza 2026, minuto a minuto.
