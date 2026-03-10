🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Jonas Vingegaard

- General: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- Puntos: Vito Braet (Lotto Intermarché).
- Jóvenes: Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2
1. Luke Lamperti (EF Education EasyPost) - 8h 10' 12''
2. Vito Braet (Lotto Intermarché) - m.t.
3. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
4. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - a 8''
5. Orluis Aular (Movistar Team) - a 8''
6. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 8''
7. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) - a 8''
8. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - a 12''
9. Anthony Turgis (TotalEnergies) - a 12''
10. Mike Teunissen (XDS Astana Team) - a 12''
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Matteo Jorgenson.
- 2024: Matteo Jorgenso.
- 2023: Tadej Pogačar.
- 2022: Primož Roglič.
- 2021: Maximilian Schachmann.
- 2020: Maximilian Schachmann.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Esta es la número 83 en su historia y la primera vez que se corrió fue en 1933.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Cosne-Cours-sur-Loire y termina en Pouilly-sur-Loire, ubicadas en territorio francés.
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta jornada?
Esta etapa cuenta con un recorrido total de 23,5 kilómetros.
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 9:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:10 p.m. (Hora de Francia).
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA👋 ¡Bienvenidos a una nueva fracción de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la París Niza 2026, minuto a minuto.
