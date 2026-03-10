Síguenos en:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Jonas Vingegaard
EN VIVO

🔴 París Niza 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 3, con Jonas Vingegaard

Jornada clave en las aspiraciones de hacerse con el título de la París Niza, ya que se corre una contrarreloj de 23,5 kilómetros, que cuenta con algunos ascensos.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 10 de mar, 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favortio a ganar la París Niza 2026
Getty Images
  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    • Puntos: Vito Braet (Lotto Intermarché).
    • Jóvenes: Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe).
    • Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 2

    1. Luke Lamperti (EF Education EasyPost) - 8h 10' 12''
    2. Vito Braet (Lotto Intermarché) - m.t.
    3. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
    4. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - a 8''
    5. Orluis Aular (Movistar Team) - a 8''
    6. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 8''
    7. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) - a 8''
    8. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) - a 12''
    9. Anthony Turgis (TotalEnergies) - a 12''
    10. Mike Teunissen (XDS Astana Team) - a 12''

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 3 de la París Niza 2026
    ProCycling Stats

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Matteo Jorgenson.
    • 2024: Matteo Jorgenso.
    • 2023: Tadej Pogačar.
    • 2022: Primož Roglič.
    • 2021: Maximilian Schachmann.
    • 2020: Maximilian Schachmann.
  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Esta es la número 83 en su historia y la primera vez que se corrió fue en 1933.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Cosne-Cours-sur-Loire y termina en Pouilly-sur-Loire, ubicadas en territorio francés.

  • 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta jornada?

    Esta etapa cuenta con un recorrido total de 23,5 kilómetros.

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 9:10 de la mañana (Hora de Colombia) / 3:10 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DE LA PARÍS NIZA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva fracción de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

