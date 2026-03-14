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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 7 con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez
EN VIVO

🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 7 con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

Este sábado, la séptima jornada de la París Niza 2026 será la más corta con un recorrido de apenas 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 14 de mar, 2026
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Daniel Martínez, ciclista colombiano.
Daniel Martínez, ciclista colombiano.
Getty Images.
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  • 07:15 a. m. - PREVIA
    Ganadores de las jornadas pasadas

    Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
    Etapa 3: INEOS Grenadiers.
    Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 5: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 6: Harold Tejada (XDS Astana Team).

    • Publicidad

  • 07:14 a. m. - PREVIA
    Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Punto: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
    Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).

  • 07:13 a. m. - PREVIA
    Así va la clasificación general, tras la etapa 6
    1. Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
      Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
      Getty Images
      Ciclismo

      Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó

  • 07:12 a. m. - PREVIA
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 7.
    Procycling Stats.

  • 07:11 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Matteo Jorgenson.
    2024: Matteo Jorgenson.
    2023: Tadej Pogačar.
    2022: Primož Roglič.
    2021: Maximilian Schachmann.
    2020: Maximilian Schachmann.

  • 07:10 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Pont Louis Nucera y culmina en Isola, ubicadas en territorio francés.

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 47 kilómetros.

  • 07:08 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:50 p.m. (Hora de Francia).

  • 07:08 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

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