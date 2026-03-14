🔴 París Niza 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 7 con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
Etapa 3: INEOS Grenadiers.
Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 5: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 6: Harold Tejada (XDS Astana Team).
- 07:15 a. m. - PREVIAGanadores de las jornadas pasadas
Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- 07:14 a. m. - PREVIAPortadores de las camisetas de líderes
General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Punto: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
- 07:13 a. m. - PREVIAAsí va la clasificación general, tras la etapa 6
- 07:12 a. m. - PREVIAPerfil, altimetría y recorrido de la etapa 7
- 07:11 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Matteo Jorgenson.
2024: Matteo Jorgenson.
2023: Tadej Pogačar.
2022: Primož Roglič.
2021: Maximilian Schachmann.
2020: Maximilian Schachmann.
- 07:10 a. m. - PREVIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Pont Louis Nucera y culmina en Isola, ubicadas en territorio francés.
- 07:09 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.
- 07:09 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.
- 07:09 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 47 kilómetros.
- 07:08 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 7:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:50 p.m. (Hora de Francia).
- 07:08 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la París Niza 2026, minuto a minuto.
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