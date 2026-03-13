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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó

Impresionante estrategia del XDS Astana Team, sorprendiendo al pelotón, en especial a los embaladores, y permitiéndole celebrar al colombiano en la París Niza.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
Getty Images

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