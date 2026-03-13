Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó

Colombia está de celebración. Este viernes 13 de marzo, Harold Tejada, del XDS Astana Team, se llevó la victoria de la etapa 6 de la París Niza 2026. Después de un recorrido total de 179,3 kilómetros, entre Barbentane y Apt, y una serie de ascensos, el 'escarabajo' sorprendió. Se había pinchado en una subida, perdiendo tiempo, pero, a su ritmo, logró conectar con el grupo. Una vez llegó el descenso definitivo, a 3,4 kilómetros de la meta, aceleró, se fue en solitario y se hizo inalcanzable, firmando su segunda victoria profesional y primera en Europa.

Respecto a los favoritos al título no se hicieron daño y llegaron juntos. Razón por la que no hubo cambios en la parte de arriba de la clasificación general. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) sigue como portador de la camiseta de líder, con un tiempo total de 21h 16' 50'', seguido del colombiano, Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), que aparece de segundo, a tres minutos y 22 segundos, mientras que Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) completa el podio, en la tercera plaza, a cinco minutos y 50 segundos.

Sin embargo, las miradas se centraron en Harold Tejada. El nacido en Pitalito, Huila, de 28 años, consiguió su primer triunfo a nivel WorldTour y, de paso, eso le permitió entrar al top 10 de la París Niza. Ahora, marcha de décimo, a 11 minutos y 27 segundos del danés, pero con la ilusión de subir algunos puestos más en las próximas jornadas. Recordemos que el telón de esta competencia se bajará el próximo domingo 15 de marzo.

Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, celebra su victoria en la etapa 6 de la París Niza 2026 AFP

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 21h 16' 50''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 22''

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 5' 50''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 09''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 37''

6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 15''

7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 9' 02''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 06''

9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 16''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 11' 27''

