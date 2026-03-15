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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴París Niza 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez
EN VIVO

🔴París Niza 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 8 con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

Este domingo, la octava jornada de la París Niza 2026 tendrá un recorrido de 130 kilómetros por las calles de Nice. ¡Hoy se define el campeón!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 15 de mar, 2026
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Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 08:13 a. m. - A 105 KM DE META
    Los dejaron ir

    Van den Bossche Fabio, Thomas Benjamin, Blume Levy William y Rutsch Jonas tiene ventaja de un minuto.

    • Publicidad

  • 07:54 a. m. - A 118 KM DE META
    Se amplía la ventaja

    Los cinco fugados le sacan 30 segundos al lote principal.

  • 07:43 a. m. - A 125 KM DE META
    Primer ataque

    Van den Bossche Fabio, Thomas Benjamin, Blume Levy William y Rutsch Jonas tiene una ventaja de cinco segundos.

  • 07:41 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 8

    Los corredores tomaron la salida en Nice.

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    Ganadores de las jornadas pasadas

    Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
    Etapa 3: INEOS Grenadiers.
    Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 5: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 6: Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Etapa 7: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

  • 07:09 a. m. - PREVIA
    Portadores de las camisetas de líderes

    General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    Punto: Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
    Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
    Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).

  • 07:08 a. m. - PREVIA
    Así va la clasificación general, tras la etapa 7
    1. Harold Tejada, ciclista colombiano.
      Harold Tejada, ciclista colombiano.
      Getty Images.
      Ciclismo

      Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal

  • 07:07 a. m. - PREVIA
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8.
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8.
    Procycling Stats.

  • 07:06 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Matteo Jorgenson.
    2024: Matteo Jorgenson.
    2023: Tadej Pogačar.
    2022: Primož Roglič.
    2021: Maximilian Schachmann.
    2020: Maximilian Schachmann.

  • 07:06 a. m. - PREVIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Nice, ubicada en territorio francés.

  • 07:05 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.

  • 07:05 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.

  • 07:04 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 130 kilómetros.

  • 07:04 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de Francia).

  • 07:03 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 8 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

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