Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal

Este sábado, la etapa 7 de la París Niza 2026 fue muy accidentada por los diferentes cambios que hizo la organización con el recorrido debido a las inclemencias del clima. Solo se corrieron 47 kilómetros, dejando como ganador al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), quien se impuso al esprint. El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) mantuvo el liderato y el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) se cayó sobre el final, retuvo su posición en el Top-10.



¿Por qué recortaron la etapa 7 de la París Niza 2026?

La ascensión final de la etapa reina de la París-Niza ya se había cancelado el viernes debido a las nevadas, y esta mañana se decidió no completar tampoco los primeros 73 kilómetros previstos y dejar el trayecto en 47 km, con meta en el pueblo de Isola.

"No creo que vaya a haber etapa", dijo Luca Van Boven, quien ha sido designado por el sindicato de ciclistas CPA para asesorar a los organizadores, según refleja Sporza.

"El panorama no es muy alentador; hay nieve justo antes de Isola", explicó Van Boven.

En el pelotón había ciclistas que querían competir, otros, como Jonas Vingegaard, quien era partidario de un acuerdo.



"Tenemos muchas ganas de competir, pero no creemos que podamos llegar a la meta. Está nevando; sería demasiado peligroso. Seguimos pensando que si pudieran organizar una carrera con la meta 10 o 20 kilómetros antes, sería posible. No queremos poner a nadie en peligro, y creo que sería demasiado peligroso llegar hasta la meta", señaló el danés.



Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 22h 19' 54''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 22''

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 5' 50''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 09''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 37''

6. Ion Izagirre (Cofidis) - a 7' 46''

7. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 15''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 8' 50''

9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 16''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 11' 27''