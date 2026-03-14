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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal

Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal

La séptima jornada de la París Niza 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon mientras que el colombiano Harold Tejada se cayó a pocos kilómetros de la meta.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano.
Harold Tejada, ciclista colombiano.
Getty Images.

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