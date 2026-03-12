🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Daniel Martínez y Vingegaard

El equipo australiano acelera al frente del pelotón y mueve la carrera.
- 06:24 a. m. - A 190 KM DE LA META🔴 Team Jayco AlUla se pone al frente del grupo
- 06:23 a. m. - A 202 KM DE LA META🔴 Más retiros en el día
Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) tampoco tomó la partida.
- 06:22 a. m. - A 203 KM DE LA META🔴 Siguen los abandonos
Toms Skujiņš, del Lidl - Trek, no continuará en la carrera.
- 06:21 a. m. - A 204 KM DE LA META🔴 El viento parece no influir mucho
A una velocidad de 7 kilómetros por hora, en dirección norte, el viento sopla.
- 06:21 a. m. - A 205 KM DE LA META🔴 A esta temperatura corren
El pelotón rueda a 12 grados centígrados.
- 06:20 a. m. - A 206 KM DE LA META🔴 Primer retiro del día
Casper van Uden (Team Picnic PostNL) no tomó la partida y dijo adiós a la competencia.
- 06:17 a. m. - ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔴 ¡Inicio controlado!
Los primeros kilómetros se llevaron a cabo de manera neutralizada.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
- Etapa 3: INEOS Grenadiers.
- Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Puntos: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 12h 53' 15''
2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 3' 20''
4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 3' 39''
5. David Gaudu (Groupama - FDJ United) - a a 5' 02''
6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 5' 07''
7. Tim van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 33''
8. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 45''
9. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) - a 6' 27''
10. Ion Izagirre (Cofidis) - a 6' 32''
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
- 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 83 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1933.
- 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Matteo Jorgenson.
- 2024: Matteo Jorgenson.
- 2023: Tadej Pogačar.
- 2022: Primož Roglič.
- 2021: Maximilian Schachmann.
- 2020: Maximilian Schachmann.
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Cormoranche-sur-Saône y termina en Colombier-le-Vieux, ubicadas en territorio francés.
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La aplicación de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.
- 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.
- 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta jornada?
Esta fracción cuenta con un recorrido total de 206,3 kilómetros.
- 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA🕣 ¿A qué hora empieza la etapa?
El inicio de la competencia está programado para las 6:05 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:05 a.m. (Hora de Francia).
- 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA👋 ¡Bienvenidos a una nueva fracción de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de la París Niza 2026, minuto a minuto.
