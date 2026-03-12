Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Daniel Martínez y Vingegaard
EN VIVO

🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5, con Daniel Martínez y Vingegaard

Las revoluciones e intensidad no bajan en la París Niza, ya que después de una jornada con lluvia, duros ascensos y final en alto, este jueves se corre una fracción similar.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de mar, 2026
Daniel Felipe Martínez, del Red Bull Bora Hansgrohe, y Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike, son favoritos a ganar la París Niza 2026
  • 06:24 a. m. - A 190 KM DE LA META
    🔴 Team Jayco AlUla se pone al frente del grupo

    El equipo australiano acelera al frente del pelotón y mueve la carrera.

  • 06:23 a. m. - A 202 KM DE LA META
    🔴 Más retiros en el día

    Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) tampoco tomó la partida.

  • 06:22 a. m. - A 203 KM DE LA META
    🔴 Siguen los abandonos

    Toms Skujiņš, del Lidl - Trek, no continuará en la carrera.

  • 06:21 a. m. - A 204 KM DE LA META
    🔴 El viento parece no influir mucho

    A una velocidad de 7 kilómetros por hora, en dirección norte, el viento sopla.

  • 06:21 a. m. - A 205 KM DE LA META
    🔴 A esta temperatura corren

    El pelotón rueda a 12 grados centígrados.

  • 06:20 a. m. - A 206 KM DE LA META
    🔴 Primer retiro del día

    Casper van Uden (Team Picnic PostNL) no tomó la partida y dijo adiós a la competencia.

  • 06:17 a. m. - ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 ¡Inicio controlado!

    Los primeros kilómetros se llevaron a cabo de manera neutralizada.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    • Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: INEOS Grenadiers.
    • Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Puntos: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    • Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 4

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 12h 53' 15''
    2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''
    3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 3' 20''
    4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 3' 39''
    5. David Gaudu (Groupama - FDJ United) - a a 5' 02''
    6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 5' 07''
    7. Tim van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 33''
    8. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 45''
    9. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) - a 6' 27''
    10. Ion Izagirre (Cofidis) - a 6' 32''

  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 de la París Niza 2026
    ProCycling Stats

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 83 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1933.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Matteo Jorgenson.
    • 2024: Matteo Jorgenson.
    • 2023: Tadej Pogačar.
    • 2022: Primož Roglič.
    • 2021: Maximilian Schachmann.
    • 2020: Maximilian Schachmann.
  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Cormoranche-sur-Saône y termina en Colombier-le-Vieux, ubicadas en territorio francés.

  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La aplicación de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 8:00 a.m.

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 8:00 de la mañana.

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta jornada?

    Esta fracción cuenta con un recorrido total de 206,3 kilómetros.

  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    🕣 ¿A qué hora empieza la etapa?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:05 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:05 a.m. (Hora de Francia).

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 5 DE LA PARÍS NIZA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva fracción de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 5 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

