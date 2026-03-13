🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6, con Vingegaard y Daniel Martínez

Varios corredores se mueven y buscan irse en solitario en el frente de carrera.
- 07:02 a. m. - A 170 KM DE LA META🔴 Primeros intentos de fuga
- 07:02 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Varios retiros antes de tomar partida
Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team), Julien Bernard (Lidl - Trek) e Iván Romeo (Movistar Team) abandonaron la competencia.
- 07:00 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 El viento hace de las suyas
Con una velocidad de nueve kilómetros por ahora, en dirección suroeste, el viento quiere robarse el protagonismo.
- 06:58 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Así están las condiciones climáticas
Bajo una temperatura de 17 grados centígrados, el pelotón ya rueda, evitando, por ahora, la lluvia que ha sido protagonista a lo largo de esta carrera.
- 06:57 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 ¡Inicio controlado!
Serán cinco kilómetros de manera neutralizada, sin ataques ni movimientos.
- 06:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
- Etapa 3: INEOS Grenadiers.
- Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Etapa 5: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
- Punto: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
- Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
- 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 17h 22' 06''
2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 22''
3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 5' 50''
4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 09''
5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 37''
6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 15''
7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 9' 02''
8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 06''
9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 16''
10. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 11' 23''
- 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
- 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Es la número 83 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1933.
- 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Matteo Jorgenson.
- 2024: Matteo Jorgenson.
- 2023: Tadej Pogačar.
- 2022: Primož Roglič.
- 2021: Maximilian Schachmann.
- 2020: Maximilian Schachmann.
- 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Barbentane y culmina en Apt, ubicadas en territorio francés.
- 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.
- 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.
- 06:49 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 179,3 kilómetros.
- 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:50 p.m. (Hora de Francia).
- 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la París Niza 2026, minuto a minuto.
