Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6, con Vingegaard y Daniel Martínez
EN VIVO

🔴 París Niza, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6, con Vingegaard y Daniel Martínez

Como ocurrió en las jornadas cuatro y cinco, nuevamente, la montaña vuelve a ser protagonista en la París Niza 2026 y los favoritos al título prometen emociones.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 13 de mar, 2026
Comparta en:
Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard, los dos mejores de la clasificación general de la París Niza 2026
Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard, los dos mejores de la clasificación general de la París Niza 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 07:02 a. m. - A 170 KM DE LA META
    🔴 Primeros intentos de fuga

    Varios corredores se mueven y buscan irse en solitario en el frente de carrera.

    • Publicidad

  • 07:02 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Varios retiros antes de tomar partida

    Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team), Julien Bernard (Lidl - Trek) e Iván Romeo (Movistar Team) abandonaron la competencia.

  • 07:00 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 El viento hace de las suyas

    Con una velocidad de nueve kilómetros por ahora, en dirección suroeste, el viento quiere robarse el protagonismo.

  • 06:58 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Así están las condiciones climáticas

    Bajo una temperatura de 17 grados centígrados, el pelotón ya rueda, evitando, por ahora, la lluvia que ha sido protagonista a lo largo de esta carrera.

  • 06:57 a. m. - ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 ¡Inicio controlado!

    Serán cinco kilómetros de manera neutralizada, sin ataques ni movimientos.

  • 06:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    • Etapa 2: Max Kanter (XDS Astana Team).
    • Etapa 3: INEOS Grenadiers.
    • Etapa 4: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Etapa 5: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
  • 06:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
    • Punto: Luke Lamperti (EF Education - EasyPost).
    • Montaña: Casper Pedersen (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
  • 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5

    1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 17h 22' 06''
    2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 22''
    3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 5' 50''
    4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 09''
    5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 37''
    6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 15''
    7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 9' 02''
    8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 06''
    9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 16''
    10. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 11' 23''

  • 06:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 de la París Niza 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 de la París Niza 2026
    ProCycling Stats

  • 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Es la número 83 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1933.

  • 06:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Matteo Jorgenson.
    • 2024: Matteo Jorgenson.
    • 2023: Tadej Pogačar.
    • 2022: Primož Roglič.
    • 2021: Maximilian Schachmann.
    • 2020: Maximilian Schachmann.
  • 06:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Barbentane y culmina en Apt, ubicadas en territorio francés.

  • 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ Premium también transmite esta carrera, a partir de las 9:00 a.m.

  • 06:50 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de televisión de ESPN transmite esta competencia, desde las 9:00 de la mañana.

  • 06:49 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 179,3 kilómetros.

  • 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:50 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:50 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:48 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DE LA PARÍS NIZA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la París Niza 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad