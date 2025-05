Richard Carapaz y la dificultad que tuvo en la etapa 20 del Giro de Italia 2025

Richard Carapaz sueña con un segundo título en el Giro de Italia. Recordemos que se había coronado campeón en 2019 y fue segundo en la edición del 2022. Ahora, en el 2025, lucha mano a mano con Isaac del Toro por la 'maglia rosa'. Por eso, cada detalle cuenta y más en jornadas tan decisivas como la de este sábado 31 de mayo, que era la última con montaña.

Todo inició sin problema, pero a falta de poco más de 100 kilómetros de meta en Sestrière (Vialattea), sufrió un pequeño inconveniente. "No tiene ciclo computador en este momento", afirmó 'Goga' Ruiz Sandoval en la transmisión de Caracol Sports. Dicha información fue confirmada por unas imágenes en las que se le vio en el carro del EF Education EasyPost.

"Lo entregó en el vehículo, como que tenía dificultades", añadió Jhon Jaime 'JJ' Osorio'. De igual manera, Santiago Botero, quien fue ciclista profesional, contó detalles. "Eso que hizo es bueno porque le estarán haciendo ajustes o cuadrándolo. A veces, cuando uno va en la bicicleta y se pone a cuadrar la pantalla, es peligroso", expresó de entrada el excorredor.

"Uno quiere que se vean los vatios, la referencia de velocidad, por un lado, o el mapa, en fin, y para eso, pues se necesita de concentración. Es más responsable pasárselo al director para que lo haga y evitar una caída, mientras vas montando y haces esos ajustes, más es una carrera abierta", puntualizó al respecto, antes de que 'JJ' Osorio hablara más de esto.

Richard Carapaz, Isaac del Toro y Egan Bernal, en la alta montaña del Giro de Italia 2025 Getty Images

"Llevó el ciclo computador al vehículo; después le dieron uno, pero no tenía la misma zapata para colocarlo, era de otra referencia, así que lo devolvió. Lo bueno es que en ese sector de arranque, no le sirve para nada", dijo el periodista en la transmisión. Por último, el campeón del mundo, Santiago Botero, reveló cómo es la manera de correr de Richard Carapaz.

"Él mismo ha dicho que cuando ataca no mira, es solo como una guía, de cómo va, cuánto falta, en fin. Es ayuda, pero no es de los ciclistas que lo basa en los números, como sí lo hacen otros corredores, a quienes les quinta el ciclo computador y pierden el norte", sentenció. Así las cosas, no pasó a mayores y el ecuatoriano pudo continuar en carrera sin problema.