Santiago Buitrago le tiene fe a su equipo: "Con mis compañeros podemos retener el liderato"

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), vencedor de la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y nuevo líder de la general, aseguró que confía en la calidad de su equipo para conservar el primer puesto este domingo, en la última jornada.

"Mañana es una etapa complicada, son sólo 100 kilómetros, pero hay viento. Confío en que tengo un buen equipo para conservar este 'maillot' que esperamos llevarnos a casa mañana", indicó.

Buitrago confesó que el gran objetivo este sábado era enjugar los dos segundos que tenía de diferencia con el líder Joao Almeida y reconoció que no esperaba ganar su segunda etapa en la carrera.

"Una segunda victoria en esta carrera no me la esperaba. Sí que con el equipo teníamos bastante ambición de poder descontar esos dos segundos, aunque lo veíamos complicado, pero lo intentamos queríamos jugarnosla hasta el final", indicó.

Publicidad

"En los últimos kilómetros estuvimos ahí delante con Pello (Bilbao) y Jack (Haig), fue una batalla para pelear la posición y cuando me vi delante en el último kilómetro fueron mas las ganas que otra cosas lo que me impulsaron a la meta. Estoy contento por mis compañeros porque ha sido una semana dura para todos y me alegra poder recompensarles", concluyó.