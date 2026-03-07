Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Strade Bianche 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Tadej Pogacar
EN VIVO

🔴 Strade Bianche 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Tadej Pogacar

Empezó la temporada para el esloveno del UAE Team Emirates XRG y la competencia elegida fue la Strade Bianche, donde también están Jorgenson, Del Toro, Carapaz, Pidcock, entre otros.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 7 de mar, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, disputa la Strade Bianche, su primera carrera del 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, disputa la Strade Bianche, su primera carrera del 2026
AFP
REFRESCAR
  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🔴 Primera carrera en 2026 para siete ciclistas
    • Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech).
    • Aaron Dockx (Alpecin-Premier Tech).
    • Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech).
    • Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
    • Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).
    • Aidan Buttigieg (Team Polti VisitMalta).

    • Publicidad

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🔴 ¿Cuáles son los sectores con gravel?
    KMTitleLength (KM)
    10.51. Vidritta (*)2.4
    16.22. Bagnaia (***)3.5
    25.53. Radi (**)4.4
    41.73bis. Cantiere Ponto T. Stile (*)0.4
    64.44. Lucignano d'Assso (****)11.9
    77.25. Pieve a Salti (****)8
    100.56. San Martino in Grania (*****)9.4
    1197. Monte Sante Marie (*****)11.5
    148.98. Monteaperti (**)0.6
    153.29. Colle Pinzuto (****)2.4
    159.710. Le Tolfe (****)1.1
    163.411. Strada del Castagno (**)0.7
    177.212. Montechiaro (**)3.3
    183.413. Colle Pinzuto (****)2.4
    189.914. Le Tolfe (****)1.1
  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🔴 Más victorias en esta competencia
    • Fabian Cancellara: 3 (2008, 2012 y 2016).
    • Tadej Pogacar: 3 (2022, 2024, 2025).
    • Michał Kwiatkowski: 2 (2014 y 2017).
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Tadej Pogacar.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Thomas Pidcock.
    • 2022: Tadej Pogacar.
    • 2021: Mathieu van der Poel.
    • 2020: Wout van Aert.
  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Strade Bianche 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la Strade Bianche 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la Strade Bianche 2026
    ProCycling Stats

  • 06:04 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Ya es la número 20 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 2007.

  • 06:02 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia y termina en Siena, ubicada en territorio italiano.

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de Disney+ transmite esta clásica, a partir de las 6:00 a.m.

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta clásica cuenta con un recorrido total de 203 kilómetros.

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:45 a.m. (Hora de Italia).

  • 05:58 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
    👋 ¡Bienvenidos a esta importante carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Strade Bianche 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad