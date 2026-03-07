🔴 Strade Bianche 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la carrera, con Tadej Pogacar

-
06:13 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🔴 Primera carrera en 2026 para siete ciclistas
- Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech).
- Aaron Dockx (Alpecin-Premier Tech).
- Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech).
- Michael Valgren (EF Education - EasyPost).
- Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).
- Aidan Buttigieg (Team Polti VisitMalta).
-
06:10 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🔴 ¿Cuáles son los sectores con gravel?
|KM
|Title
|Length (KM)
|10.5
|1. Vidritta (*)
|2.4
|16.2
|2. Bagnaia (***)
|3.5
|25.5
|3. Radi (**)
|4.4
|41.7
|3bis. Cantiere Ponto T. Stile (*)
|0.4
|64.4
|4. Lucignano d'Assso (****)
|11.9
|77.2
|5. Pieve a Salti (****)
|8
|100.5
|6. San Martino in Grania (*****)
|9.4
|119
|7. Monte Sante Marie (*****)
|11.5
|148.9
|8. Monteaperti (**)
|0.6
|153.2
|9. Colle Pinzuto (****)
|2.4
|159.7
|10. Le Tolfe (****)
|1.1
|163.4
|11. Strada del Castagno (**)
|0.7
|177.2
|12. Montechiaro (**)
|3.3
|183.4
|13. Colle Pinzuto (****)
|2.4
|189.9
|14. Le Tolfe (****)
|1.1
-
06:09 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🔴 Más victorias en esta competencia
- Fabian Cancellara: 3 (2008, 2012 y 2016).
- Tadej Pogacar: 3 (2022, 2024, 2025).
- Michał Kwiatkowski: 2 (2014 y 2017).
-
06:08 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Thomas Pidcock.
- 2022: Tadej Pogacar.
- 2021: Mathieu van der Poel.
- 2020: Wout van Aert.
-
06:06 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la Strade Bianche 2026
-
06:04 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Ya es la número 20 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 2007.
-
06:02 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia y termina en Siena, ubicada en territorio italiano.
-
06:01 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de Disney+ transmite esta clásica, a partir de las 6:00 a.m.
-
06:01 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
📺 Vea la carrera por televisión
El canal de ESPN transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.
-
05:59 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta clásica cuenta con un recorrido total de 203 kilómetros.
-
05:59 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
🕣 ¿A qué hora empieza la carrera?
El inicio de la competencia está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:45 a.m. (Hora de Italia).
-
05:58 a. m. - PREVIA DE LA STRADE BIANCHE
👋 ¡Bienvenidos a esta importante carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la Strade Bianche 2026, minuto a minuto.