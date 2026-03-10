🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana

- Castelnuovo Val di Cecina: recorrido de 9,7 kilómetros, al 3,3%.
- San Gimignano: recorrido de 1,2 kilómetros, al 7,1%.
- 06:42 a. m. - A 130KM DE LA META🔴 Estos son los ascensos del día
- 06:36 a. m. - A 137KM DE LA META🔴 INEOS Grenadiers se puso a trabajar
Con el fin de controlar la fuga y evitar que las diferencias se amplíen, el equipo británico acelera.
- 06:16 a. m. - A 153KM DE LA META🔴 ¿Cuál es la diferencia del frente de carrera?
Los cuatro ciclistas de adelante le tomaron tres minutos y 50 segundos al pelotón.
- 06:15 a. m. - A 154KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
- Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).
- Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA).
- Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali).
- Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
- 06:14 a. m. - A 155KM DE LA META🔴 ¡Ya se armó la fuga!
Cuatro corredores lograron escaparse y sacaron una importante diferencia.
- 06:12 a. m. - A 199KM DE LA META🔴 Así está el tema con el viento
En dirección sureste y con velocidad de siete kilómetros por hora, el viento juega un papel importante.
- 06:11 a. m. - A 205KM DE LA META🔴 Tres corredores arrancaron con toda
Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) y Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) aceleraron y buscan armar la fuga.
- 06:10 a. m. - A 206KM DE LA META🔴 Vía libre y ya hay movimientos
Terminó el inicio controlado y, por eso, algunos aprovechan para atacar y sacar diferencias.
- 06:09 a. m. - ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 ¡Inicio controlado!
Los primeros kilómetros se llevarán a cabo de manera neutralizada.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Primer retiro del día
Antes de que empezara la jornada, se confirmó que Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) no tomó la partida.
- 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
- Puntos: Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).
- Jóvenes: Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1
1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - 12' 08''
2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 22''
3. Max Walscheid (Lidl - Trek) - a 26''
4. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 26''
5. Jonathan Milan (Lidl - Trek) - a 29''
6. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 30''
7. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 31''
8. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 32''
9. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 33''
10. Isaac del Toro» UAE Team Emirates - XRG) - a 36''
- 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
- 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Ya es la número 61 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1966.
- 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Juan Ayuso.
- 2024: Jonas Vingegaard.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Tadej Pogačar.
- 2021: Tadej Pogačar.
- 2020: Simon Yates.
- 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Camaiore y termina en San Gimignano, ubicadas en territorio italiano.
- 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 206 kilómetros.
- 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia estaba programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Italia).
- 05:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.
