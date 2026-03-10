Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 2, con Nairo Quintana

Más de 200 kilómetros, varios ascensos y un final en alto, entre Camaiore y San Gimignano, ponen a prueba la resistencia del pelotón en la Tirreno Adriático 2026.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 10 de mar, 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue elegido por Movistar Team para correr la Tirreno Adriático 2026
Getty Images
  • 06:42 a. m. - A 130KM DE LA META
    🔴 Estos son los ascensos del día
    • Castelnuovo Val di Cecina: recorrido de 9,7 kilómetros, al 3,3%.
    • San Gimignano: recorrido de 1,2 kilómetros, al 7,1%.

  • 06:36 a. m. - A 137KM DE LA META
    🔴 INEOS Grenadiers se puso a trabajar

    Con el fin de controlar la fuga y evitar que las diferencias se amplíen, el equipo británico acelera.

  • 06:16 a. m. - A 153KM DE LA META
    🔴 ¿Cuál es la diferencia del frente de carrera?

    Los cuatro ciclistas de adelante le tomaron tres minutos y 50 segundos al pelotón.

  • 06:15 a. m. - A 154KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en la fuga?
    • Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).
    • Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA).
    • Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali).
    • Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
  • 06:14 a. m. - A 155KM DE LA META
    🔴 ¡Ya se armó la fuga!

    Cuatro corredores lograron escaparse y sacaron una importante diferencia.

  • 06:12 a. m. - A 199KM DE LA META
    🔴 Así está el tema con el viento

    En dirección sureste y con velocidad de siete kilómetros por hora, el viento juega un papel importante.

  • 06:11 a. m. - A 205KM DE LA META
    🔴 Tres corredores arrancaron con toda

    Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) y Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) aceleraron y buscan armar la fuga.

  • 06:10 a. m. - A 206KM DE LA META
    🔴 Vía libre y ya hay movimientos

    Terminó el inicio controlado y, por eso, algunos aprovechan para atacar y sacar diferencias.

  • 06:09 a. m. - ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 ¡Inicio controlado!

    Los primeros kilómetros se llevarán a cabo de manera neutralizada.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Primer retiro del día

    Antes de que empezara la jornada, se confirmó que Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) no tomó la partida.

  • 06:07 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
    • Puntos: Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).
    • Jóvenes: Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).
  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 1

    1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - 12' 08''
    2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 22''
    3. Max Walscheid (Lidl - Trek) - a 26''
    4. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 26''
    5. Jonathan Milan (Lidl - Trek) - a 29''
    6. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 30''
    7. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 31''
    8. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 32''
    9. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 33''
    10. Isaac del Toro» UAE Team Emirates - XRG) - a 36''

  • 06:03 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026
    ProCycling Stats

  • 05:59 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Ya es la número 61 en su historia y la primera que se llevó a cabo fue en 1966.

  • 05:58 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Juan Ayuso.
    • 2024: Jonas Vingegaard.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Tadej Pogačar.
    • 2021: Tadej Pogačar.
    • 2020: Simon Yates.
  • 05:57 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Camaiore y termina en San Gimignano, ubicadas en territorio italiano.

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de DGO transmite esta carrera, a partir de las 6:00 a.m.

  • 05:56 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 6:00 de la mañana.

  • 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 206 kilómetros.

  • 05:54 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 05:52 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 2 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.

