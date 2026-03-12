🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana

Terminó el inicio controlado y algunos aprovechan para atacar y sacar diferencias.
- 04:28 a. m. - A 210 KM DE LA META🔴 Vía libre y ya hay movimientos
- 04:28 a. m. - ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 ¡Inicio controlado!
Los primeros kilómetros se llevarán a cabo de manera neutralizada.
- 04:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
- Etapa 1: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
- Etapa 2: Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
- Etapa 3: Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team).
- 04:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Portadores de las camisetas de líderes
- General: Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).
- Puntos: Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
- Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
- Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- 04:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 10h 35' 22''
2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 14''
4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 18''
5. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 19''
6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 21''
7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 32''
8. Javier Romo (Movistar Team) - a 35''
9. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 37''
10. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - a 38''
- 04:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
- 04:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?
Esta es la número 61 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1966.
- 04:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Juan Ayuso.
- 2024: Jonas Vingegaard.
- 2023: Primož Roglič.
- 2022: Tadej Pogačar.
- 2021: Tadej Pogačar.
- 2020: Simon Yates.
- 04:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en la ciudad de Tagliacozzo y termina en Martinsicuro, ubicadas en territorio italiano.
- 04:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 6:10 a.m.
- 04:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO📺 Vea la carrera por televisión
El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 6:10 de la mañana.
- 04:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 213 kilómetros.
- 04:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia estaba programado para las 4:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 10:25 a.m. (Hora de Italia).
- 04:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.
