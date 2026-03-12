Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana
EN VIVO

🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 4, con Nairo Quintana

Entre Tagliacozzo y Martinsicuro, el pelotón, con Del Toro, Buitrago y Roglic, se enfrenta a una jornada de 213 kilómetros en la Tirreno Adriático, con varios ascensos.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de mar, 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, e Isaac del Toro, mexicano del UAE Team Emirates XRG, en la Tirreno Adriático 2026
Getty Images
  • 04:28 a. m. - A 210 KM DE LA META
    🔴 Vía libre y ya hay movimientos

    Terminó el inicio controlado y algunos aprovechan para atacar y sacar diferencias.

  • 04:28 a. m. - ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 ¡Inicio controlado!

    Los primeros kilómetros se llevarán a cabo de manera neutralizada.

  • 04:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Ganadores de las jornadas pasadas
    • Etapa 1: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
    • Etapa 2: Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
    • Etapa 3: Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team).
  • 04:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes
    • General: Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).
    • Puntos: Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
    • Montaña: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
    • Jóvenes: Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).
  • 04:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 3

    1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 10h 35' 22''
    2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''
    3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 14''
    4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 18''
    5. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 19''
    6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 21''
    7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 32''
    8. Javier Romo (Movistar Team) - a 35''
    9. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 37''
    10. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - a 38''

  • 04:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026
    ProCycling Stats

  • 04:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se lleva a cabo en 2026?

    Esta es la número 61 en la historia y, de acuerdo con los registros, la primera se disputó en 1966.

  • 04:16 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Juan Ayuso.
    • 2024: Jonas Vingegaard.
    • 2023: Primož Roglič.
    • 2022: Tadej Pogačar.
    • 2021: Tadej Pogačar.
    • 2020: Simon Yates.
  • 04:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en la ciudad de Tagliacozzo y termina en Martinsicuro, ubicadas en territorio italiano.

  • 04:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 6:10 a.m.

  • 04:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 6:10 de la mañana.

  • 04:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 213 kilómetros.

  • 04:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 4:25 de la mañana (Hora de Colombia) / 10:25 a.m. (Hora de Italia).

  • 04:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO ADRIÁTICO
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.

