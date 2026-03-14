🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Nairo y Roglic

La fuga rueda con fuerza y mantiene la renta por encima de los cuatro minutos.
- 07:21 a. m. - A 86 KM DE METALa diferencia se mantiena
- 06:59 a. m. - A 100 KM DE METALa fuga tiene buena renta
Los corredores escapados tienen una ventaja de 4:08 sobre el lote principal.
- 06:44 a. m. - A 119 KM DE METAPrimer puerto de montaña
Timo Kielich pasó primero en Sassotetto.
- 06:36 a. m. - A 131 KM DE METASprint intermedio
Clément Braz Afonso cruzó primero en Sarnano.
- 06:35 a. m. - A 139 KM DE METAHay fuga
Siete corredores le sacaron ventaja al pelotón: Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich y Guillermo Thomas Silva.
- 06:33 a. m. - A 148 KM DE METAMás ataques
Filippo Ganna también se le mide a armar la fuga.
- 06:32 a. m. - A 163 KM DE METAPelotón compacto
El grupo principal se mantiene unido y no dejan ir a nadie.
- 06:31 a. m. - A 174 KM DE METAOtra ofensiva
Lo vuelve a intentar Mathieu van der Poel, pero esta vez junto a Alberto Bettiol.
- 06:30 a. m. - A 186 KM DE METAPrimeros ataques
Wout van Aert y Mathieu van der Poel intentan marcharse del pelotón.
- 06:29 a. m. - PREVIAInicio la etapa 6
Los corredores tomaron la salida en San Severino Marche.
- 06:28 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5
- 06:27 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Juan Ayuso.
2024: Jonas Vingegaard.
2023: Primož Roglič.
2022: Tadej Pogačar.
2021: Tadej Pogačar.
2020: Simon Yates.
- 06:26 a. m. - PREVIA¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en San Severino Marche y termina en Camerino, ubicadas en territorio italiano.
- 06:26 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 7:05 a.m.
- 06:25 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 7:05 de la mañana.
- 06:25 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 188 kilómetros.
- 06:24 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 5:20 de la mañana (Hora de Colombia).
- 06:23 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.
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