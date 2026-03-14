🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Nairo y Roglic

07:21 a. m. - A 86 KM DE META La diferencia se mantiena La fuga rueda con fuerza y mantiene la renta por encima de los cuatro minutos.

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06:59 a. m. - A 100 KM DE META La fuga tiene buena renta Los corredores escapados tienen una ventaja de 4:08 sobre el lote principal.

06:44 a. m. - A 119 KM DE META Primer puerto de montaña Timo Kielich pasó primero en Sassotetto.

06:36 a. m. - A 131 KM DE META Sprint intermedio Clément Braz Afonso cruzó primero en Sarnano.

06:35 a. m. - A 139 KM DE META Hay fuga Siete corredores le sacaron ventaja al pelotón: Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich y Guillermo Thomas Silva.

06:33 a. m. - A 148 KM DE META Más ataques Filippo Ganna también se le mide a armar la fuga.

06:32 a. m. - A 163 KM DE META Pelotón compacto El grupo principal se mantiene unido y no dejan ir a nadie.

06:31 a. m. - A 174 KM DE META Otra ofensiva Lo vuelve a intentar Mathieu van der Poel, pero esta vez junto a Alberto Bettiol.

06:30 a. m. - A 186 KM DE META Primeros ataques Wout van Aert y Mathieu van der Poel intentan marcharse del pelotón.

06:29 a. m. - PREVIA Inicio la etapa 6 Los corredores tomaron la salida en San Severino Marche.

06:27 a. m. - PREVIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Juan Ayuso.

2024: Jonas Vingegaard.

2023: Primož Roglič.

2022: Tadej Pogačar.

2021: Tadej Pogačar.

2020: Simon Yates.

06:26 a. m. - PREVIA ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en San Severino Marche y termina en Camerino, ubicadas en territorio italiano.

06:26 a. m. - PREVIA 💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲 La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 7:05 a.m.

06:25 a. m. - PREVIA 📺 Vea la carrera por televisión El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 7:05 de la mañana.

06:25 a. m. - PREVIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 188 kilómetros.

06:24 a. m. - PREVIA 🕣 ¿A qué hora empieza la jornada? El inicio de la competencia está programado para las 5:20 de la mañana (Hora de Colombia).