Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Nairo y Roglic
EN VIVO

🔴 Tirreno Adriático 2026 EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 6 con Nairo y Roglic

Este sábado, la sexta jornada de la Tirreno Adriático 2026 tendrá un recorrido de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino. ¡No se la pierda!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 14 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 07:21 a. m. - A 86 KM DE META
    La diferencia se mantiena

    La fuga rueda con fuerza y mantiene la renta por encima de los cuatro minutos.

    • Publicidad

  • 06:59 a. m. - A 100 KM DE META
    La fuga tiene buena renta

    Los corredores escapados tienen una ventaja de 4:08 sobre el lote principal.

  • 06:44 a. m. - A 119 KM DE META
    Primer puerto de montaña

    Timo Kielich pasó primero en Sassotetto.

  • 06:36 a. m. - A 131 KM DE META
    Sprint intermedio

    Clément Braz Afonso cruzó primero en Sarnano.

  • 06:35 a. m. - A 139 KM DE META
    Hay fuga

    Siete corredores le sacaron ventaja al pelotón: Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich y Guillermo Thomas Silva.

  • 06:33 a. m. - A 148 KM DE META
    Más ataques

    Filippo Ganna también se le mide a armar la fuga.

  • 06:32 a. m. - A 163 KM DE META
    Pelotón compacto

    El grupo principal se mantiene unido y no dejan ir a nadie.

  • 06:31 a. m. - A 174 KM DE META
    Otra ofensiva

    Lo vuelve a intentar Mathieu van der Poel, pero esta vez junto a Alberto Bettiol.

  • 06:30 a. m. - A 186 KM DE META
    Primeros ataques

    Wout van Aert y Mathieu van der Poel intentan marcharse del pelotón.

  • 06:29 a. m. - PREVIA
    Inicio la etapa 6

    Los corredores tomaron la salida en San Severino Marche.

  • 06:28 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5
    1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 5
      Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 5
      AFP
      Ciclismo

      Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5; Isaac del Toro recuperó el liderato

  • 06:27 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Juan Ayuso.
    2024: Jonas Vingegaard.
    2023: Primož Roglič.
    2022: Tadej Pogačar.
    2021: Tadej Pogačar.
    2020: Simon Yates.

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en San Severino Marche y termina en Camerino, ubicadas en territorio italiano.

  • 06:26 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 7:05 a.m.

  • 06:25 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 7:05 de la mañana.

  • 06:25 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 188 kilómetros.

  • 06:24 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:20 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 06:23 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad