Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5; Isaac del Toro recuperó el liderato

La Tirreno Adriático entró en su recta final. Después de una contrarreloj, un final en alto, una jornada para embaladores y una fracción con ascensos, este viernes 13 de marzo apareció la alta montaña para poner a prueba a los favoritos al título. Entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, los corredores se enfrentaron a 184 kilómetros de recorrido y una serie de subidas que le complicaron la vida a más de uno. Allí, el ganador fue Michael Valgren (EF Education EasyPost), sorprendiendo desde la fuga y firmando un tiempo de 4h 43' 33''.

Respecto a los 'capos' de equipo, ninguno se guardó nada y eso generó algunos movimientos. Así las cosas, en la clasificación general, quien porta la camiseta de líder es Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), recuperándola, con un registro total de 20h 10' 40'', seguido de Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), que aparece en la segunda posición, a 23'', y, por último, Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) completa el podio, en la tercera plaza, a 34 segundos.

Capítulo aparte para los ciclistas colombianos, quienes vivieron un día de contrastes en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026. Por un lado, Brandon Rivera y Nairo Quintana, en su labor como gregarios, dieron una mano grande en INEOS Grenadiers y Movistar Team, respectivamente, ayudando a sus líderes. Por el otro, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) sigue siendo el mejor, ubicado en el décimo puesto, a 1' 28'', mientras que la mala noticia la dio Fernando Gaviria, ya que Caja Rural-RGA confirmó que se retiró por unas "molestias en la rodilla".

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la Tirreno Adriático 2026 con el Movistar Team Getty Images

Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 5

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 20h 10' 40''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 23''

3. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 34''

4. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 44''

5. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 1' 05''

6. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 08''

7. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) - a 1' 24''

8. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 1' 24''

9. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 1' 27''

10. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - a 1' 28''

