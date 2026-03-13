Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5; Isaac del Toro recuperó el liderato

Publicidad
La Tirreno Adriático entró en su recta final. Después de una contrarreloj, un final en alto, una jornada para embaladores y una fracción con ascensos, este viernes 13 de marzo apareció la alta montaña para poner a prueba a los favoritos al título. Entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, los corredores se enfrentaron a 184 kilómetros de recorrido y una serie de subidas que le complicaron la vida a más de uno. Allí, el ganador fue Michael Valgren (EF Education EasyPost), sorprendiendo desde la fuga y firmando un tiempo de 4h 43' 33''.
Respecto a los 'capos' de equipo, ninguno se guardó nada y eso generó algunos movimientos. Así las cosas, en la clasificación general, quien porta la camiseta de líder es Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), recuperándola, con un registro total de 20h 10' 40'', seguido de Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), que aparece en la segunda posición, a 23'', y, por último, Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) completa el podio, en la tercera plaza, a 34 segundos.
Capítulo aparte para los ciclistas colombianos, quienes vivieron un día de contrastes en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026. Por un lado, Brandon Rivera y Nairo Quintana, en su labor como gregarios, dieron una mano grande en INEOS Grenadiers y Movistar Team, respectivamente, ayudando a sus líderes. Por el otro, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) sigue siendo el mejor, ubicado en el décimo puesto, a 1' 28'', mientras que la mala noticia la dio Fernando Gaviria, ya que Caja Rural-RGA confirmó que se retiró por unas "molestias en la rodilla".
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 20h 10' 40''
2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 23''
3. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 34''
4. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 44''
5. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 1' 05''
6. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 08''
7. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) - a 1' 24''
8. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 1' 24''
9. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 1' 27''
10. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - a 1' 28''
