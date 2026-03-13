Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5; Isaac del Toro recuperó el liderato

Apasionante mano a mano entre Giulio Pellizzari, Isaac del Toro, Matteo Jorgenson, Primož Roglič y 'Santi', entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, en la Tirreno Adriático.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de mar, 2026
Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 5
Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 5
AFP

