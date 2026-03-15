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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo y Roglic
EN VIVO

🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo y Roglic

Este sábado, la séptima jornada de la Tirreno Adriático 2026 tendrá un recorrido de 142 kilómetros entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 15 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 06:53 a. m. - A 131 KM DE META
    Los dejaron ir

    Azparren, De Bondt y González ya tienen una renta de 3:34 sobre el lote principal.

    • Publicidad

  • 06:46 a. m. - A 134 KM DE META
    Pequeña ventaja

    Azparren, De Bondt y González sacan 20 segundos al pelotón.

  • 06:42 a. m. - A 137 KM DE META
    Primer ataque

    Tres corredores se quieren escapar: Xabier Azparren, Dries de Bondt y Roberto González.

  • 06:41 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 7

    Los corredores tomaron la salida en Civinatova Marche.

  • 06:40 a. m. - PREVIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 6
    1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), ganador de la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026.
      Isaac del Toro (UAE Team Emirates), ganador de la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026.
      Getty Images.
      Ciclismo

      Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 6; Isaac del Toro, intratable

  • 06:40 a. m. - PREVIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Juan Ayuso.
    2024: Jonas Vingegaard.
    2023: Primož Roglič.
    2022: Tadej Pogačar.
    2021: Tadej Pogačar.
    2020: Simon Yates.

  • 06:39 a. m. - PREVIA
    ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Civinatova y termina en San Benedetto del Tronto, ubicadas en territorio italiano.

  • 06:39 a. m. - PREVIA
    💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 7:05 a.m.

  • 06:38 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 7:05 de la mañana.

  • 06:38 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 142 kilómetros.

  • 06:37 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 06:37 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.

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