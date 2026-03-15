🔴 Tirreno Adriático 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 7 con Nairo y Roglic

Azparren, De Bondt y González ya tienen una renta de 3:34 sobre el lote principal.
- 06:53 a. m. - A 131 KM DE METALos dejaron ir
- 06:46 a. m. - A 134 KM DE METAPequeña ventaja
Azparren, De Bondt y González sacan 20 segundos al pelotón.
- 06:42 a. m. - A 137 KM DE METAPrimer ataque
Tres corredores se quieren escapar: Xabier Azparren, Dries de Bondt y Roberto González.
- 06:41 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 7
Los corredores tomaron la salida en Civinatova Marche.
- 06:40 a. m. - PREVIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 6
- 06:40 a. m. - PREVIA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Juan Ayuso.
2024: Jonas Vingegaard.
2023: Primož Roglič.
2022: Tadej Pogačar.
2021: Tadej Pogačar.
2020: Simon Yates.
- 06:39 a. m. - PREVIA¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Civinatova y termina en San Benedetto del Tronto, ubicadas en territorio italiano.
- 06:39 a. m. - PREVIA💻 Así se puede seguir EN VIVO y ONLINE por internet 📲
La plataforma de DGO también transmite esta carrera, a partir de las 7:05 a.m.
- 06:38 a. m. - PREVIA📺 Vea la carrera por televisión
El canal de DSports transmite esta competencia, desde las 7:05 de la mañana.
- 06:38 a. m. - PREVIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 142 kilómetros.
- 06:37 a. m. - PREVIA🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?
El inicio de la competencia está programado para las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia).
- 06:37 a. m. - PREVIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026, minuto a minuto.
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