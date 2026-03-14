Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 6; Isaac del Toro, intratable

Este sábado, la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026 se desarrolló entre las localidades de San Severino Marche y Camerino con un recorrido de 188 kilómetros que tuvo cuatro puertos de montaña con final en alto. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se quedó con el triunfo y prácticamente selló el título de la carrera que culminará el domingo.

Del Toro, netamente superior al resto del pelotón, firmó su cuarta victoria del año al adjudicarse la etapa reina de la carrera de los dos mares, por delante del danés Tobias Halland Johannessen, 2º, y del estadounidense Matteo Jorgenson, 3º, ambos a tres segundos.

Antes de la 7ª y última etapa el domingo, favorable a los velocistas, Del Toro, que ya se había adjudicado el UAE Tour este año, cuenta con 42 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), cuarto en esta etapa.



Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 6